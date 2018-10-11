尽管大麻食品还没合法化，企业已经在纷纷准备赚大钱

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加拿大还剩 6天就将实施大麻合法化了，但现在将合法的是可以吸用的大麻，而不是含有大麻的食品。

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加拿大政府将在今年年底和明年开展咨询，计划在一年之内实现含大麻食品的合法化。

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灰色地带

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尽管尚属于灰色地带，加拿大的不少企业家已经在行动，制作大麻食品，并通过网络来销售。

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亚尼克·克雷给维尔（Yannick Craigwell）就是其中的一个，他说，根本不用去猜大麻食品的市场会有多大，加拿大人对食用大麻的胃口将是 “巨大” 的。

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亚尼克·克雷给维尔（Yannick Craigwell）/ (Jonathan Hayward/Canadian Press)

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这位温哥华的企业家已经在通过自己的公司 Treats and Treats 在网上销售含大麻的饼干、布朗尼蛋糕和软糖。

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他说，很多人原来认为大麻是毒品，是恶魔，一旦合法化，人们的观点将发生变化，不少人会进行尝试。

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他接着表示，这并不是什么值得害怕的事情，以前是法律让我们对大麻感到羞辱。

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不过，加拿大的大麻食品生产商们也有些小心。

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例如，Treat and Treats网站上的详细条款和条件要求买方签署同意，是他们主动向公司购买大麻食品，而且他们知道在没有医生处方的情况下，现在购买大麻食品仍然是非法的。

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(Brennan Linsley/Associated Press)

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汲取美国的教训

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加拿大各地的企业正在为明年的大麻食品合法化做准备，这些公司都在 “押注”一个巨大的市场，同时希望避免美国在大麻食品合法化时出现的问题。

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2014年，美国科罗拉多州在年实行大麻食品合法化时没有设立具体的相关规定，结果这一年当地的毒品中心就接到了87个儿童大麻中毒的电话。

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虽然这些儿童后来都被抢救过来，无人死亡，但这个高数据一度成为头条新闻，并促使科罗拉多州在2015年设立了新的法规。

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新的法规规定大麻食品必须采用儿童打不开的包装，外面必须加上统一的含大麻标志，并减少大麻 THC 的体积含量。

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(Ryan Remiorz/Canadian Press)

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重点考虑孩子安全

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上个星期，温哥华岛上的一个儿童误吃了含大麻的软糖，被送往医院救治，警方说估计会完全康复。

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加拿大卫生部正在考虑大麻食品在标签上要有标准化的大麻标志，并重点考虑孩子的安全问题。

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卫生部的发言人塔米·加布（Tammy Jarbeau）说,由于大麻食品的外形和普通食品一样，从而使儿童和宠物有误吃的可能。

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她同时接着说，大麻食品产生效果需要更长的时间，而且效果持续的时间也长，因此吃大麻食品的人吃过量的风险更高。

温哥华的亚尼克·克雷格维尔表示，刚开始尝试大麻食品的人应该一点一点地来，先吃四分之一的量，等等效果，然后吃到一半，最后才整个吃下去。

专家们预测，一旦合法，大麻食品将占据很多市场份额。

根据德勤对1500名加拿大人进行的调查，60% 的吸大麻者表示，他们更愿意选择食用大麻食品。

德勤的合伙人詹妮弗·李 （Jennifer Lee）说，这也许与吃大麻食品不像吸大麻那么显眼有关系。

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