蒙特利尔出新规：能吸烟的地方就能吸大麻

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加拿大实行大麻合法化还剩下 6 天，蒙特利尔市本周三（10月10日）宣布了规定，规范在公共场所的用大麻问题。

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与魁北克省的许多城市不同，蒙特利尔市并没有完全禁止在公共场所使用大麻，而是把大麻与香烟同样对待。

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蒙特利尔市长瓦莱莉·普朗特 Valérie Plante 在新闻发布会上宣布，禁止吸烟的地方将禁止吸大麻，还有其他一些特定地点，如公共汽车的候车亭和学校的的操场，也禁止吸大麻。

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普朗特强调，这项决定是在咨询了许多专家后，与地方公共卫生部门共同作出的。

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她还说，在市政府的要求下，魁北克省政府已经预留了260万加元，协助蒙特利尔市警察局（SPVM）开展与大麻合法化相关的工作。

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她补充说，蒙特利尔为大麻合法化已经准备了一年多，我们在非常认真地处理这个问题。

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不过，蒙特利尔市的相关规定可能过一段还会有变化，因为新 当选的魁北克未来联盟 CAQ 将在 10月18日上任，当选省长弗朗索瓦·勒格 （ François Legault）已经确认，将履行竞选承诺，禁止在所有的公共场合吸食大麻，并将把吸大麻的法定年龄提高到21岁。

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