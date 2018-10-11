洪堡野马冰球队车祸肇事公司业主被起诉

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阿尔伯塔省一家运输公司的业主辛格（Sukhmander Singh）被指控八项涉及交通安全和日志管理的罪名。正是这家公司的卡车今年4月份在高速公路上和萨斯喀彻温省洪堡野马青少年冰球队乘坐的大巴相撞，造成16人丧生，13人受伤。

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阿尔伯塔省交通部长梅森（Brian Mason）说，调查人员找到了大量辛格公司违反交通法规的证据，包括没有记录司机的上岗时间，对司机是否遵守安全规定缺乏监管，工作日志混乱等等。

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由于他违反的法律既有联邦法也有阿尔伯塔省的法律，这起诉讼的公诉人将来自联邦。肇事司机西德胡（Jaskirat Singh Sidhu）今年7月已被指控16项危险驾驶导致死亡和13项危险驾驶导致受伤的罪名。他只接受了两个星期的培训。车祸发生时，他单独开车上路也只有两个星期。

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梅森说，洪堡野马冰球队车祸促使加拿大各省重新审视交通安全法规。阿尔伯塔省也正在修改法律，加强对运输公司的监管，收回原本外包的驾照考试，并将要求所有新入职的卡车司机和大巴司机接受强制性培训。

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（RCI with CP，CBC）

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