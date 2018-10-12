网络广播 2018 / 10-12-13-14

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

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怕“米兔”：一些男医生不愿做女生导师

随着好莱坞制片人大腕Harvey Weinstein被众多女演员的性骚扰和性侵犯指控打翻在地，“米兔”运动的劲风 #MeToo movement从美国吹到加拿大、欧洲、和亚非拉国家。众多政界、经济界、学术界和演艺界的名人由于涉嫌性骚扰和性侵犯而滚鞍落马、声名狼藉。但“米兔”运动也引起了不少社会争议，最近的一个例子是在美国最高法院大法官的任命。

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政府虽让步，民众要抵抗：加美牛奶大战尚未结束

奶制品是加美贸易关系中的一个痛点。为了谈成加美墨自由贸易协议（USMCA），加拿大同意扩大美国奶制品的进口。只等三个国家的议会和国会批准协议，美国就可以占据3.6%的加拿大奶制品市场。但是尽管加美政府之间已经“停火”，这场牛奶大战在加拿大民间却才刚刚开始。

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3．被YouTube养大的一代 – YouTube已经成为婴幼儿的主要“媒体”

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YouTube对社会的影响不仅仅限于年轻人，更深刻的影响可能是现在YouTube已经成为婴幼儿主要的视频（学习）来源。你可以看到一个2、3岁的幼儿一遍又一遍地不停地观看不断重复的英文儿歌（Nursery Songs），而且他们兴趣盎然，手舞足蹈。从成年人的角度来看，这些儿歌幼稚、简单，视频动画制作粗糙，而且略带着一些印度口音。CHU CHU TV一个儿歌频道已经积累了190亿的点击量，而闻名天下的“ Sesame Street（芝麻街）”一共有50亿点击。CHU CHU TV的订阅用户是1千9百万，芝麻街的订阅用户是4百万…

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这是怎么发生的？为什么会这么发生？以及对孩子的影响有哪些？…带着这些问题，《 The Atlantic（大西洋杂志）》的记者 ALEXIS C. MADRIGAL，他同时也是热爱看这些动画儿歌的孩子的父亲，走访了CHU CHU TV在印度南方孟加拉湾畔金奈的总部，会见了CHU CHU TV的 CEO vinoth Chandar。

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新潮流？带宠物狗到办公室帮助减压

过劳、工作压力过大是现代社会办公室工作人员抱怨的一个主要问题。加拿大卡尔加里市一些公司推出了准许员工带宠物狗到办公室上班的政策，这似乎起到了让员工们放松、减少压力、提高工作效率的作用。加拿大广播公司报道了卡尔加里市高科技公司Benevity在十年前创立时就开始实行雇员可以带宠物狗和宠物猫上班的政策所带来的积极效果。

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开心做研究, 懒得评职称：加拿大诺贝尔物理奖得主斯特里克兰

加拿大滑铁卢大学的教授、59岁的唐娜. 斯特里克兰（Donna Strickland）和另外两位物理学家（Arthur Ashkin 和Gérard Mourou）一起获得了今年的诺贝尔物理学奖，她成为迄今为止全世界第三位获得这个奖项的女性。说起获得诺贝尔奖的科学家，大多数人脑海里会出现一个勤奋刻苦的形象，如果是女性，很可能还要牺牲家庭生活。但是斯特里克兰获奖后在接受采访时总是说激光研究多么好玩儿，她的工作让她有多开心，以至于有人好意劝她为形象起见不要老是这么形容她的工作。但是她在接受CBC采访时说，她不知道还能怎么说。她就是干得很开心嘛，进了实验室就高兴，被别的事情拖住了去不了就觉得耽误了一个什么测试。

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刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。

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祝您周末愉快！

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