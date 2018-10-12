网络广播 2018 / 10-12-13-14

作者 赵黎 | china@rcinet.ca
星期五 12 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

各位网友，现在是我们的周末网络广播时间，欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是：China@rcinet.ca，我们的新浪微博是：“加拿大国际广播-中文”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

也欢迎您关注我们的网站 www.rcinet.ca，还有我们的Facebook： 加拿大国际广播 – 加拿大国家中文频道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

每星期五北美东部时间上午10点半，我们都会有脸书直播Facebook Live。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在今天的节目里，我们谈谈这个星期的几篇报道。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 米兔：一些男医生不愿做女生导师

Richard Drew/Associated Press

随着好莱坞制片人大腕Harvey Weinstein被众多女演员的性骚扰和性侵犯指控打翻在地，“米兔”运动的劲风 #MeToo movement从美国吹到加拿大、欧洲、和亚非拉国家。众多政界、经济界、学术界和演艺界的名人由于涉嫌性骚扰和性侵犯而滚鞍落马、声名狼藉。但“米兔”运动也引起了不少社会争议，最近的一个例子是在美国最高法院大法官的任命。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 政府虽让步，民众要抵抗：加美牛奶大战尚未结束

Sue Alexander/Facebook）

奶制品是加美贸易关系中的一个痛点。为了谈成加美墨自由贸易协议（USMCA），加拿大同意扩大美国奶制品的进口。只等三个国家的议会和国会批准协议，美国就可以占据3.6%的加拿大奶制品市场。但是尽管加美政府之间已经“停火”，这场牛奶大战在加拿大民间却才刚刚开始。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

3．被YouTube养大的一代  –   YouTube已经成为婴幼儿的主要“媒体”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

YouTube对社会的影响不仅仅限于年轻人，更深刻的影响可能是现在YouTube已经成为婴幼儿主要的视频（学习）来源。你可以看到一个2、3岁的幼儿一遍又一遍地不停地观看不断重复的英文儿歌（Nursery Songs），而且他们兴趣盎然，手舞足蹈。从成年人的角度来看，这些儿歌幼稚、简单，视频动画制作粗糙，而且略带着一些印度口音。CHU CHU TV一个儿歌频道已经积累了190亿的点击量，而闻名天下的“ Sesame Street（芝麻街）”一共有50亿点击。CHU CHU TV的订阅用户是1千9百万，芝麻街的订阅用户是4百万…

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是怎么发生的？为什么会这么发生？以及对孩子的影响有哪些？…带着这些问题，《 The Atlantic（大西洋杂志）》的记者 ALEXIS C. MADRIGAL，他同时也是热爱看这些动画儿歌的孩子的父亲，走访了CHU CHU TV在印度南方孟加拉湾畔金奈的总部，会见了CHU CHU TV的 CEO vinoth Chandar。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 新潮流？带宠物狗到办公室帮助减压

Danielle Nerman/CBC

过劳、工作压力过大是现代社会办公室工作人员抱怨的一个主要问题。加拿大卡尔加里市一些公司推出了准许员工带宠物狗到办公室上班的政策，这似乎起到了让员工们放松、减少压力、提高工作效率的作用。加拿大广播公司报道了卡尔加里市高科技公司Benevity在十年前创立时就开始实行雇员可以带宠物狗和宠物猫上班的政策所带来的积极效果。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
  1. 开心做研究, 懒得评职称：加拿大诺贝尔物理奖得主斯特里克兰

(University of Waterloo)

加拿大滑铁卢大学的教授、59岁的唐娜. 斯特里克兰（Donna Strickland）和另外两位物理学家（Arthur Ashkin 和Gérard Mourou）一起获得了今年的诺贝尔物理学奖，她成为迄今为止全世界第三位获得这个奖项的女性。说起获得诺贝尔奖的科学家，大多数人脑海里会出现一个勤奋刻苦的形象，如果是女性，很可能还要牺牲家庭生活。但是斯特里克兰获奖后在接受采访时总是说激光研究多么好玩儿，她的工作让她有多开心，以至于有人好意劝她为形象起见不要老是这么形容她的工作。但是她在接受CBC采访时说，她不知道还能怎么说。她就是干得很开心嘛，进了实验室就高兴，被别的事情拖住了去不了就觉得耽误了一个什么测试。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

刚才我们介绍了本周所作的几个报道，今天的节目就到这里，谢谢您的收听，希望听到您的看法和建议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

祝您周末愉快！

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类:

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Un an après : #MoiAussi est bien plus que synonyme de Non Merci

RCI | English

‘Fake news’ label threatens journalism, threatens people: BBC chief

RCI | Español

Corte Suprema de Canadá dictamina que Ottawa no tiene obligación de consultar con los indígenas antes de redactar leyes

العربية | RCI

الأسواق المالية: تصحيح صحي أم منحى تراجعي؟