美股暴跌让加拿大股市和加元剧烈动荡

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在美国股市连续暴跌的情况下，加拿大股市也是跌声一片，已经跌到6个月来的最低位。加拿大货币加元对美元的汇率也随之下跌。

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金融专家们认为，美国股市引发的全球金融市场震荡是因为投资者把三大因素引入了他们对股票市场走势的预期，而且这一震荡调整的阶段还没有完。

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一个是美联储加息步伐加快、国际债券市场利率上升，这不但让巨量美元离开新兴国家回流美国、而且推高借贷利率。

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二是以美中贸易战为代表的全球贸易的不确定性。特朗普似乎铁心要用关税大棒的手段迫使依靠对美贸易的国家屈服；而关税战已经在推高物价和通货膨胀水平。

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三是国际地缘政治局势紧张。虽然美国与朝鲜的关系出现缓解，但美国和其亚太邻国在南海与中国的紧张关系明显加剧，特朗普让美国撤出伊朗核协议导致美国与伊朗的关系再度紧张。

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