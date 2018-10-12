货柜车司机的短缺、到处都是招聘司机的广告 / Kijiji

小心！你旁边的货柜车司机 可能是新手

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期五 12 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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据加拿大广播公司英语电视网市场天地Marketplace节目组报道，驾驶23米长、载重30吨、以120公里的时速在高速公路上行驶的货柜拖车是一个涉及公共安全的工作，但加拿大各个省对货柜车司机的考试和发证的标准差别很大，有的省份考货柜车司机的本子比当理发师还要容易。

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货柜车=20%

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CBC

在加拿大全国导致人员伤亡的交通事故中，有五分之一与货柜车有关；而会让加拿大人心惊的是，加拿大10个省中只有安大略一个省要求货柜车司机必须先经过专门的培训。

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换句话说，如果货柜车司机要在安大略省拿本子，必须要经过至少103个小时的课堂培训和公路驾驶培训，但在有的省份就没有这么严格的培训要求、有的省份甚至根本就没有货柜车司机考证前必须先经过培训的要求。

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CBC市场天地Marketplace节目组选派了一位名叫Heath Muggli的51岁男子作为货柜车司机学员在萨斯喀彻温省一个名叫Maximum Training 的货柜车司机驾驶学校参加了培训课程，并让他携带隐秘微型摄像机录了像。

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16小时拿驾照

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在仅仅16个小时（其中12个小时是路上驾驶，但没有倒车进入装卸口方面的培训）的培训课结束后，Heath Muggli通过了45分钟的萨斯喀彻温省卡车司机路考，获得了能够驾驶货柜车的一级驾照。而他的考官就是驾校中教他开货柜车的师傅。

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CBC市场天地Marketplace节目组在Heath Muggli得到萨斯喀彻温省的一级驾照后，安排他到安大略省卡车驾驶学校Ontario Truck Driving School参加那里的考核；考核由该驾校的指导教师Carole Dore女士主持。

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Carole Dore 主持对 Heath Muggli 的测试 / CBC

测试结果是，拿到了萨斯喀彻温省颁发的货柜车司机驾照的Heath Muggli几乎在安大略省货柜车司机资格测试的所有类别的成绩都不及格。而且在路上测试时，Carole Dore有一次不得不猛踩自己脚下的备用刹车，以避免Heath Muggli驾驶的货柜车闯红灯撞上前方驶来的皮卡。

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萨省、安省两重天

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Carole Dore指出，其实Heath Muggli在在这次测试中驾驶货柜车还没有驶离停车场市就已经由于太多违规而不及格了。

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Carole Dore认为，这样的司机驾驶货柜车在路上行驶没有安全性可言，有了本子并不证明就是能够安全驾驶货柜拖车的司机了。

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但现实情况是，加拿大缺乏上万名货柜车司机和强制货柜车司机接受正规培训所需要的大笔费用，让加拿大许多省份的监管机构不愿采取严格培训和严格考核的措施。

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加拿大货柜车司机的安全驾驶能力在今年春天发生了Humboldt Broncos青年冰球队16人在大巴车与违规行驶的货柜车相撞事故中丧生的惨案后，成为加拿大全国热议的一个话题。

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Jaskirat Singh Sidhu / Facebook

洪堡冰球队惨案

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对这一恶性交通惨案的调查显示，违规驾车行驶的29岁货柜车司机Jaskirat Singh Sidhu在经过只有两个星期的培训后就拿到了萨斯喀彻温省一级驾照，其第一次独自驾驶货柜车就由于违规驾驶而导致了这起16人死亡、13人受伤的交通惨案。

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不管是哪个省份颁发，只要是拿到一级驾照就可以在加拿大和美国的任何地方驾驶任何类型车辆、包括货柜车。

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RCI with Eric Szeto, David Common, Vincent LeClair · CBC News

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