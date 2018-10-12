独力难支：Michaelle Jean黯然离任法盟秘书长

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大前总督Michaelle Jean在担任法语国家联盟秘书长4年后不得不黯然离职，因为法语国家联盟的大多数成员国支持卢旺达外交部长Louise Mushikiwabo女士出任秘书长。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在加拿大联邦政府和法语省份魁北克省政府都从原来支持Michaelle Jean连任法语国家联盟秘书长的立场后退、转为支持大多数成员国的选择之后，Michaelle Jean仍然拒绝放弃连任的努力，并在星期四法语国家联盟首脑会议的开幕式上把是否让她继续任职上升到是否支持民主、自由、和保护人权的高度。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

非洲国家卢旺达由于人权纪录差而广受诟病。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

显然Michaelle Jean这一最后一搏未能扭转局势。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Michaelle Jean担任总部设在法国巴黎的法语国家联盟秘书长职务四年中，由于涉嫌乱花纳税人金钱的媒体报道而引起争议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with The Canadian Press、CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada