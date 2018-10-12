加拿大下周三大麻合法化，警察强调吸大麻开车是刑事犯罪

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加拿大将在下周三，10月17日，实施全国大麻合法化，安大略省的警察局（OPP）发出通知，提醒开车的人，严禁吸食大麻后驾车。

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安省警察局的发言人 Kerry Schmidt 表示，在 10月 17日之后，警察们将密切关注省高速公路上的驾车者，吸食大麻后开车的人会有一系列表现，包括驾驶不稳、车速过慢、注意力分散等。

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警方说，吸食大麻会影响一个人的判断能力，以及身体的协调和运动能力，从而在开车时会增加发生事故的风险。

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今年8月底，加拿大联邦政府已经批准了一种专门用来检查开车者是否吸食了大麻的设备。

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安大略省警察局强调，与酒驾犯法一样，吸食大麻后开车也属于刑事犯罪。

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如果开车的人被判有罪，将会留下犯罪记录，被禁止驾驶一年，并将被罚款至少1000加元。

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