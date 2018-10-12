手劲儿大，心劲儿更大：安省大力女神出征扳手腕世锦赛

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22岁安省姑娘艾尔玛.科尔（Alma Keuhl）是加拿大最优秀的扳手腕选手之一。本星期，她在亲友的帮助下筹足了费用，飞往土耳其安塔利亚市。2018年扳手腕世界锦标赛今天（10月12日）在那里开幕，随后还将举行残疾人腕力世锦赛。今年的比赛有来自45个国家的一千多名选手参加。

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科尔的父母和祖母都是扳手腕的好手。她从15岁起开始训练和参加比赛。目前她在加拿大同一重量级的女选手当中右臂排名第二，左臂排名第三。

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“黑洞里的一道光”

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科尔启程前接受了CBC等媒体的采访。她说，15岁那年，父母带她去参加另一个扳手腕选手组织的活动。大人们注意到她的潜能，建议她开始正式的训练。这对她来说，“就像在黑洞里看见的一道光芒。”

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为什么是黑洞呢？她解释说，从小她就为自己的体型自卑，尤其讨厌自己的两条胳膊，那么粗，穿什么衣服都不合适。但是那一次别人却告诉她：“你肯定会很棒的，看看你那两条胳膊吧！”

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从那时起到现在已经过去了七年多。她说，扳手腕这件事改变了她，甚至可以说是救了她，让她走出了抑郁，给了她自信和力量。这对她来说不仅仅是个爱好，而是流淌在血液里的她的一部分。

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一个凶悍的对手

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科尔自认在日常生活中是个随和、心软的人。但是在比赛时却以凶悍著称。她也承认自己上了赛场就像变了一个人，“像一头大熊”，还会嘶吼。有时对方输了似乎是被她吓的。

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她认为扳手腕拼的不光是手劲儿，更重要的是心劲儿，也就是心理素质和精神力量。在比赛当中如果注意力不够集中的话很容易受伤，甚至会骨折。她在比赛时目光从不离开自己的手，同时脑子里“盯着”奖牌，以此来帮助自己集中注意力。

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扳手腕不是一个能拿到很多赞助的项目。今年夏天，她的亲友曾为她去土耳其参加比赛发起网上众筹。现在终于成行，科尔表示“非常、非常”高兴。她说：“我要为我的国家，为我的顾客（科尔的职业是私人护理），为我的亲人和朋友去参加这次比赛。”

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（RCI with CBC The Current, Ottawa Citizen）

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