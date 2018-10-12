出口限制和原料价格：加美墨自贸协议可能会威胁到安省中资企业飞鹤乳业

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黑龙江飞鹤乳业在安大略省金斯顿市投资2.25亿加元兴建奶粉厂“飞鹤加拿大皇家乳业”，厂房修建工程去年已经开工。该项目将为金斯顿市带来就业岗位，吸纳安省市场上供过于求的脱脂牛奶。投产后每年产出的六万吨婴幼儿配方奶粉大部分将销往对外国奶粉需求不断增加的中国市场。

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但是按照刚刚签署的加美墨自贸协议，加拿大的牛奶粉出口在协议实施第一年不得超过13333吨，第二年不得超过4万吨，此后每年增加1.2%。超过规定数量的牛奶粉每公斤需缴纳4.25加元的出口税。

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飞鹤原来计划的六万吨年产量里有1万吨是羊奶粉，不在新协议限制之列。但是余下的5万吨牛奶粉，如果按原计划向中国出口85%的话，就超出了限额。

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不过CBC记者Janyce McGregor 报道说，一位加拿大农业部发言人表示，根据加拿大谈判代表从金斯顿市政官员处了解到的情况，飞鹤现在的计划是把6万吨奶粉对半分，即生产3万吨羊奶粉。如此牛奶粉的出口量将在新协议规定限额内。飞鹤以外，加拿大基本上没有奶粉出口商。

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新协议对飞鹤项目的另一大威胁是原料价格。为了抗衡渗滤牛奶等美国乳制品原料对加拿大市场的冲击，加拿大乳制品委员会去年为乳制品原料制定了低于供应管理机制要求的“第七类价格”，其中包括飞鹤投产后将海量购买的脱脂牛奶。但是新协议实施后，加拿大将终止第七类价格。这意味着飞鹤将不得不以更高价格购买原料。

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加拿大乳制品供应机制对牛羊奶质量和价格的保障是吸引飞鹤投资的重要原因。

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（RCI with CBC News，Janyce McGregor ）

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