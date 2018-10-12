做好接待更多中国游客的准备：加拿大政府在全国各地举办研讨会

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大旅游部长若里（Mélanie Joly）星期五（10月12日）宣布，加拿大政府将和加拿大旅游协会合作，在全国各地举办十场“市场准备”研讨会，目的是帮助旅游业做迎接更多中国游客的准备。这是2018加中旅游年活动的一部分内容。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中国是全世界最大的游客来源地。2018年上半年来加拿大旅游的中国人超过30万，比去年同期增长9%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

研讨会主要面向乡镇地区的旅游业中小企业，将帮助它们了解中国游客的兴趣和需求，找到如何让现有旅游产品适应中国市场的方法。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大旅游业有20万零6千多家公司，绝大部分属于中小型企业，员工超过73万人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第一场研讨会将与10月17日在努纳武特地区首府伊卡律特举行。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CNW）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada