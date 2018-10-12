在艺术作品中忘记病痛： 蒙特利尔美术馆和医生合作尝试治病新法

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从下个月1日起，加拿大法裔医生协会的成员将可以给他们的某些病人开出一张独特的处方：去美术馆度过一天，免费的，还可以带上一个成年人和两个17岁以下的子女。这张处方实际上是一个四口之家的美术馆门票。

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协会副主席博瓦耶（Hélène Boyer）半开玩笑地说，像这样的处方，既不用担心副作用，也不用担心和其他药物的相互作用，在行医生涯中真是少见。适合“美术馆疗法”的疾病包括精神问题，饮食紊乱，甚至糖尿病和高血压。

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这是蒙特利尔美术馆和加拿大法裔医生协会合作推出的一个试验性项目，为期一年。博瓦耶说，对于长期生活在病痛中的人来说，走出家门，把注意力的焦点放在疾病以外的事物上，肯定是有好处的。她希望其他医生协会的同仁也加入这个项目。

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蒙特利尔美术馆馆长邦迪（Nathalie Bondil）说，艺术刺激神经活动，有助于某些激素的释放。美术馆在此之前已经参与过其他关于艺术如何影响健康的临床试验。她希望未来能把项目扩大到乳腺癌，癫痫，精神疾病和老年痴呆。

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不过她也强调说，“美术馆疗法”是补充性的，不是替代正常治疗。

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（RCI with CBC News, CP ）

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