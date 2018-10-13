Suncor 公司在 Fort Hills 油砂矿 / Kyle Bakx/CBC

为啥加拿大石油卖不出好价钱

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 13 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

世界石油价格在不断上涨，但加拿大阿尔伯塔省的石油生产商们却没有脸上乐开花，因为加拿大出产的石油卖不出好价钱，连美国石油每桶售价的一半都达不到。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

巨大的价格差

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近来世界市场石油价格的上涨主要是由于一些石油出口国面临问题。比如美国要恢复对伊朗的经济制裁、委内瑞拉经济面临崩盘，就连已经成为世界最大石油生产国的美国也出现石油生产增长速度放缓的迹象。这可能会出现的供给短缺导致石油价格的上升。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

十月初，被称作世界石油市场价格标杆的布雷顿 Brent石油达到每桶85美元，美国西德克萨斯中质石油West Texas Intermediate价格达到每桶75美元，而加拿大石油的价格标杆加西选择Western Canada Select却只能卖到35美元一桶。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大石油市场分析师Martin King指出，加拿大石油价格与美国石油价格的差别从来没有如此之大，这让加拿大石油业每年损失几十亿美元本来应该得到的收入。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

炼油厂

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这里的原因主要有三个。首先是美国炼油厂的停产整修。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在暑期驾车高峰季节过后，美国一些主要炼油厂进入停产整修季节；但今年一些美国炼油厂的停产整修提早在8月份和9月份就开始了，而这些停产整修的美国炼油厂使用的是阿尔伯塔省出产的油砂矿重质石油。比如，现在仍然处于停产整修阶段的美国印第安纳州BP Plc’s Whiting炼油厂就是加拿大重质石油在美国市场的最大客户。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

虽然美国炼油厂的停产整修是季节性的暂时问题，但却是近来加拿大阿尔伯塔油砂矿石油价格面临下行压力的一个主要原因。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

输油管道

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第二个原因是加拿大油砂矿的生产能力不断增长、但石油的外运能力却没有相应的增加，现有的输油管道已经在满负荷运转。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大联邦政府虽然批准修建把阿尔伯塔省油砂矿石油运送到太平洋沿岸的加西输油管道，但不列颠哥伦比亚省政府、环境保护组织和许多土著人社团的反对让这一项目迟迟无法上马。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在输油管道方面唯一的好消息是，Enbridge公司的Line 3输油管道项目应该在明年年底之前投入使用。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在输油管道远水解不了近渴的情况下，越来越多的石油公司不得不用铁路运输的方式外运石油，使得加拿大铁路承运石油的数量不断打破历史记录。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Darryl Dyck/The Canadian Press

燃油标准

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

第三个让加拿大阿尔伯塔油砂矿石油卖不出好价钱的原因是海运业要在2020年开始实行严格限制燃油硫化物含量的标准IMO2020，这可能会导致客户愿意购买低硫的美国西德克萨斯中质石油而不愿意要硫化物含量高的加西油砂矿石油。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，现代化炼油厂有能力在炼油过程中解决硫化物含量高的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Kyle Bakx · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Rétrospective des œuvres du designer et vedette internationale Karim Rashid à la Galerie d’art d’Ottawa

RCI | English

Increasing ocean acidification ushering in an era of uncertainty for Arctic, says report

RCI | Español

Entender la memoria: un científico del MIT graba todo en su vida, inclusive las ondas cerebrales

العربية | RCI

كيف تسترجع أرقام الهواتف المحذوفة ؟