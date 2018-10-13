为啥加拿大石油卖不出好价钱

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世界石油价格在不断上涨，但加拿大阿尔伯塔省的石油生产商们却没有脸上乐开花，因为加拿大出产的石油卖不出好价钱，连美国石油每桶售价的一半都达不到。

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巨大的价格差

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近来世界市场石油价格的上涨主要是由于一些石油出口国面临问题。比如美国要恢复对伊朗的经济制裁、委内瑞拉经济面临崩盘，就连已经成为世界最大石油生产国的美国也出现石油生产增长速度放缓的迹象。这可能会出现的供给短缺导致石油价格的上升。

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十月初，被称作世界石油市场价格标杆的布雷顿 Brent石油达到每桶85美元，美国西德克萨斯中质石油West Texas Intermediate价格达到每桶75美元，而加拿大石油的价格标杆加西选择Western Canada Select却只能卖到35美元一桶。

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加拿大石油市场分析师Martin King指出，加拿大石油价格与美国石油价格的差别从来没有如此之大，这让加拿大石油业每年损失几十亿美元本来应该得到的收入。

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炼油厂

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这里的原因主要有三个。首先是美国炼油厂的停产整修。

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在暑期驾车高峰季节过后，美国一些主要炼油厂进入停产整修季节；但今年一些美国炼油厂的停产整修提早在8月份和9月份就开始了，而这些停产整修的美国炼油厂使用的是阿尔伯塔省出产的油砂矿重质石油。比如，现在仍然处于停产整修阶段的美国印第安纳州BP Plc’s Whiting炼油厂就是加拿大重质石油在美国市场的最大客户。

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虽然美国炼油厂的停产整修是季节性的暂时问题，但却是近来加拿大阿尔伯塔油砂矿石油价格面临下行压力的一个主要原因。

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输油管道

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第二个原因是加拿大油砂矿的生产能力不断增长、但石油的外运能力却没有相应的增加，现有的输油管道已经在满负荷运转。

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加拿大联邦政府虽然批准修建把阿尔伯塔省油砂矿石油运送到太平洋沿岸的加西输油管道，但不列颠哥伦比亚省政府、环境保护组织和许多土著人社团的反对让这一项目迟迟无法上马。

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在输油管道方面唯一的好消息是，Enbridge公司的Line 3输油管道项目应该在明年年底之前投入使用。

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在输油管道远水解不了近渴的情况下，越来越多的石油公司不得不用铁路运输的方式外运石油，使得加拿大铁路承运石油的数量不断打破历史记录。

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燃油标准

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第三个让加拿大阿尔伯塔油砂矿石油卖不出好价钱的原因是海运业要在2020年开始实行严格限制燃油硫化物含量的标准IMO2020，这可能会导致客户愿意购买低硫的美国西德克萨斯中质石油而不愿意要硫化物含量高的加西油砂矿石油。

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当然，现代化炼油厂有能力在炼油过程中解决硫化物含量高的问题。

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RCI with Kyle Bakx · CBC News

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