被YouTube滋养大的一代 – 你不知道的YouTube对2-5岁婴幼儿的影响

YouTube对社会的影响不仅仅限于年轻人，更深刻的影响可能是现在YouTube已经成为婴幼儿主要的视频（学习）来源。

你可以看到一个2、3岁的幼儿一遍又一遍地不停地观看不断重复的英文儿歌（Nursery Songs），而且他们兴趣盎然，手舞足蹈。

从成年人的角度来看，这些儿歌幼稚、简单，视频动画制作粗糙，而且略带着一些印度口音。

YouTube上的迪斯尼 - CHU CHU TV

CHU CHU TV一个儿歌频道已经积累了190亿的点击量，而闻名天下的“ Sesame Street（芝麻街）”一共有50亿点击。CHU CHU TV的订阅用户是1千9百万，芝麻街的订阅用户是4百万...

CHU CHU TV是一家以印度为基地的，专门为YouTube定制的儿童动画公司。它的用户主要来自印度、美国和加拿大等英语国家。

从某种意义上说，CHU CHU TV通过为YouTube儿童定制的“低质”儿童动画成功打败了迪斯尼、芝麻街等西方大牌动画公司。

这是怎么发生的？为什么会这么发生？以及对孩子的影响有哪些？...

带着这些问题，《 The Atlantic（大西洋杂志）》的记者 ALEXIS C. MADRIGAL，他同时也是热爱看这些动画儿歌的孩子的父亲，走访了CHU CHU TV在印度南方孟加拉湾畔金奈的总部，会见了CHU CHU TV的 CEO vinoth Chandar。