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大麻合法化：可这几个问题还没答案

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 15 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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加拿大广播公司英语电视台举办的有联邦政府负责边境安全和减少帮派犯罪问题的部长Bill Blair参加的公民大厅提问会显示，在10月17日大麻合法化之前的最后一个周末，加拿大人对有关大麻的一些重要问题仍然没有找到答案。

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雇员权益问题

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多伦多公交局的Elaine Farrell女士多年来一直在争取用大麻油代替鸦片类止痛剂来治疗长期性身体疼痛问题的权益；好容易等到大麻合法化，但多伦多公交局却宣布了雇员工作前不得吸食大麻的规定。

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联邦政府负责大麻合法化问题的部长Bill Blair指出，大麻合法化虽然是全国性的法律，但具体到事关公共安全的政府单位和公司企业，雇主要在保证公共安全的前提下制定对雇员吸食大麻的具体规定。

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为加拿大大麻公司Canopy Growth Corp工作的律师Kirk Tousaw指出，雇主判断雇员是否在工作前吸食大麻靠的是毒品测试设备，但目前的测试仪器无法显示被测试者是在什么时候吸食的大麻和吸食了多少大麻。换句话说，要作出准确的判断很难。

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除了公共交通系统的雇员之外，加拿大的警察、军人和民航公司的空勤人员也都受到严格的限制，在执行勤务之前多少小时或多少天不得吸食大麻。

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多伦多防止酒驾和毒驾义工 Michael Stewart / Evan Mitsui/CBC

大麻与驾车安全问题

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多伦多防止酒驾和毒驾行为的志愿工作者Michael Stewart问到，怎么才能让年轻人和新司机认识到吸食大麻会带来的交通事故危险，因为他发现太多的年轻司机和新司机认为吸食大麻不会影响到驾驶安全。

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加拿大医生协会会长Dr. Gigi Osler医生指出，酒驾和毒驾都会对安全驾驶产生负面影响，但吸食大麻与喝酒加在一起会让发生死亡交通事故的风险猛增11倍；当然，经常吸食大麻的人可能比首次吸食大麻的人对大麻的兴奋作用不那么敏感。

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律师Kirk Tousaw指出，现在警方使用的大麻测试仪很不精确，再加上大麻种类繁多、兴奋剂THC含量高低不一，这让警方无法做到公平判断司机是否触犯了吸食大麻后驾车的法规。

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多伦多女青年Josie / Evan Mitsui/CBC

大麻上瘾问题

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多伦多女青年Josie说她14岁就开始抽大麻，到15岁不但已经离不开大麻、而且经常有偏执狂和幻觉问题；虽然接受了治疗，但现在仍然对大麻上瘾。Josie的问题是，在大麻合法化后，政府有没有措施帮助民众、特别是帮助年轻人解决大麻上瘾问题？

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加拿大联邦政府负责大麻合法化问题的部长Bill Blair说，在大麻没有合法化之前，加拿大未成年人吸食大麻的比例在发达国家中是最高的，大麻合法化后会扫除大麻黑市、实现只有成年人才能购买大麻，这是其一；其二是政府会加强宣传教育，让青少年明白吸食大麻的坏处；第三是政府从销售大麻得到的税收会用来研究解决大麻会带来的健康问题，用来增加拨款给治疗大麻上瘾问题的医疗和社会服务项目。

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大麻与孩子的问题

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温哥华居民Signe Knutson从事艺术工作、是位年轻母亲、也是药用大麻和休闲大麻的使用者。她的问题是，如果未成年的孩子拿了家里的大麻、家长要负什么责任？在孩子长大后会吸食大麻的情况下，让未成年的孩子吸食家里的大麻不是比从非法渠道搞大麻要安全吗？

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为加拿大大麻公司Canopy Growth Corp工作的律师Kirk Tousaw指出，加拿大各个省的法规不太一样，所以对这个问题不好一概而论；但如果从酒精饮料的情况来看，加拿大联邦和各省的法律并不要求父母把酒精饮料锁起来，也不会由于孩子偷喝了家里的酒精饮料而对父母提出起诉。

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大麻与进出美国的问题

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温哥华居民Sam Znaimer由于在美国一些大麻公司投资而被美国当局终身禁止入境美国，他的问题是在加拿大大麻合法化之后，加拿大人去美国会遇到什么问题？

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加拿大联邦政府负责大麻合法化问题的部长Bill Blair指出，美国联邦法律仍然视大麻为非法毒品，所以加拿大人携带大麻进出美国或者前往美国做与大麻有关的生意，都会由于触犯美国联邦法律而遇到麻烦；加拿大联邦政府会采取宣传措施提醒要去美国的加拿大人不要在大麻问题上触犯美国法律。

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