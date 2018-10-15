赚钱良机：投资者瞄准改基因合成大麻

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大麻在加拿大合法化让投资者看到了一个又一个赚钱机会，其中一个就是用分子合成改基因方式工业性生产能够用于治疗疼痛、癌症、失眠、癫痫等病症的大麻药品。

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不少大麻公司、生化公司、制药公司在争分夺秒的用遗传工程技术对大麻分子进行切割、拼接，试图找到最佳的合成基因搭配去申请专利，以成为特效药大麻的发明者大赚其钱。

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专利的有效期为二十年。

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专家们指出，用化学合成方式工业化生产大麻药品不但省去了种植大麻这一费时费力的程序，而且能够低成本生产高纯度四氢大麻酚THC和大麻二酚CBD。

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由于多年来大麻在加拿大属于非法毒品，所以很少有公司投资于用遗传工程方法对大麻制药进行研究。在特鲁多自由党政府明确要在加拿大实现大麻合法化后，大量投资才开始涌入这个领域。

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现在在用遗传工程方法研究大麻制药是大小公司齐出动、百花齐放的竞争，哪些公司能够在竞争中脱颖而出现在还难以得出结论。

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RCI with Chris Arsenault · CBC News

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