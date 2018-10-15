惨！ 油价上升可加拿大油砂矿在亏本生产

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加拿大石油工业分析师Matt Murphy 指出，虽然世界石油市场价格在稳步上升，但近来加拿大石油的标杆价格加西选择Western Canada Select (WCS) 却下跌到让加拿大油砂矿公司赔本生产的境地。

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“加西选择”油价在十月中旬比美国标杆石油价格西得克萨斯中质石油West Texas Intermediate的每桶价格整整低了52美元。

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“加西选择”石油是油砂矿重质石油与轻质石油按照一定比例混合的石油。

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石油业分析师Matt Murphy指出，用来稀释油砂矿石油以便利管道运输的轻质石油的价格是每桶63美元，这意味着“加西选择”石油中的油砂矿石油成分每桶要亏损0.11到0.28美元。

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这是过去没有出现过的问题。就是在2016年世界市场石油价格跌破每桶30美元的时候加拿大油砂矿石油也没有出现亏本销售的情况。

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不过，好消息是以加拿大油砂矿石油为原料的美国炼油厂的秋季停产整修即将结束和更多的油砂矿石油通过铁路运送到美国，这两个因素有助于在不久的将来拉升加拿大石油的销售价格。

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RCI with The Canadian Press、CBC

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