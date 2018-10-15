麦大新研究: 年轻人吸大麻后开车出车祸风险大增

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加拿大名牌大学、位于蒙特利尔市的 麦吉尔大学 （McGill University）本周一 （10月15日）公布了一项研究，研究显示，年轻人用大麻后开车出车祸的风险增加，即使吸大麻已经过了 5 个小时，他们还是更容易发生车祸。

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麦大的这项研究是在加拿大大麻合法化两天前发布的，研究发现，吸大麻后，人们在反应速度等关键领域的表现明显下降。

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上述研究由加拿大汽车协会 （CAA）委托麦吉尔大学进行，该协会的负责人之一的 Jeff Walke 表示，研究证明，如果你要用大麻，就别开车。

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这项临床试验研究了大麻对18至24岁“偶尔” 用大麻者在驾驶时的影响，总共有 45 人参加了研究，其中 21 名是女性。

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研究人员通过驾驶模拟器，测试了他们吸大麻后在遇到 “驾驶中常见情况时” 的反应。

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该研究的联合作者、麦吉尔物理和职业治疗学院的研究员 Isabelle Gélinas 说，临床试验的结果提供了更多的科学证据，证明大麻确实会影响一个人的驾驶能力，即使已经过了5个小时，人们的驾驶能力还是会被削弱。

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加拿大公共卫生协会 （ Canadian Public Health Association） 于 2017 年出版了 “低风险大麻使用指南 ”（Canada’s Lower-Risk Cannabis Use Guidelines） ，该指南建议人们用大麻后应等上 6 个小时再开车。

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