Photo : Société québécoise du cannabis

大麻马上合法化，人们到哪儿买大麻呢？

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期一 15 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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还有两天，10月17日，加拿大就实施大麻合法化了，根据加拿大统计局的统计，预计用加拿大大麻的人每年将消费大约150吨大麻产品。

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(Chris Wattie/Reuters)

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那么，人们到哪里能买到大麻呢？

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这要看你住在哪个省份，加拿大的各省和地区都有着不同的规定，而且，有关的一些法律还在继续不断地变化。

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不列颠哥伦比亚省 （BC

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在B.C.省，由政府经营的唯一一个大麻店设在坎卢普斯市 （ Kamloops），大麻网购将由省政府控制，但BC省内也有私立的大麻商店。

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育空地区

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育空酒业委员会 （Yukon Liquor Commission）将在怀特霍斯开设一家大麻店，但育空的计划是在合法化后允许获得执照的私立大麻店运作。

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Photo : iStock

西北地区

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西北地区酒和大麻委员会 (Northwest Territories Liquor and Cannabis Commission )负责 管理大麻销售，但地区政府已经表示将向私营企业家开放零售市场

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努纳武特地区

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在努纳武特地区，大麻将通过网上和电话销售，地区政府规定，能吸烟的地方就可以吸大麻，但有些场所例外，包括游乐场等等。

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阿尔伯塔省

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阿尔伯塔省提供私人和政府经营的零售业务，私人店需要有许可证，但网上销售将由省政府运作。

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Photo : Courtoisie

萨斯喀彻温省

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在萨斯喀彻温省，无论是实体店还是网上销售，完全由私立企业负责。省政府已经通过抽彩的方式颁发了数十个许可证，并将在未来几个月颁发更多许可证。

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但并非所有获得许可证的商店都将在10月17日启动。

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马尼托巴省

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曼尼托巴省一直在抱怨联邦政府行动太快，让他们没有足够的时间来进行准备，目前尚不清楚这个省会有多少私营大麻店。

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但该省计划在两年内开设能满足市场需求的商店。

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安大略省

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在加拿大人口最多的省份安大略省，居民们带着大量问号进入了合法化阶段。

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就目前而言，大麻只能通过政府经营的安大略大麻商店出售，但预计私人零售店将在2019年春季开始运营。

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魁北克省

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(Adrian Wyld/Canadian Press)

魁北克省选择了由政府经营的零售连锁店销售大麻，在10月17日来临之际已经开设了12家零售店，本月底还将再开设 3 家零售店。

与大多数司法管辖区一样，魁北克省允许人们在公共场合拥有最高达30克的产品，但在私人住宅里可以拥有多达 150 克的大麻茶品。

新不伦瑞克省

新不伦瑞克省与魁北克省类似，由省政府的酒品公司顺带管理大麻，该省在10月17日将有 20家大麻店开门。

Photo : CBC/Evan Mitsfui

爱德华王子岛省

在这个加拿大最小的省份，大麻店的数量却是加拿大人均最多。

PEI Cannabis 将开设 3 家零售店，另一家将于11月开业，这意味着该岛的153,244名居民有4家大麻店可以光顾。

新斯科舍省

(Andrew Vaughan/Canadian Press)

新斯科舍省的大多数大麻销售将在现有的酒品商店内进行。

店中有店，新斯科舍省酒类委员会（Nova Scotia Liquor Commission）将在酒品商店内设立大麻店。

加拿大统计局还表示，新斯科舍省目前在人均大麻消费量上为全国第一。

纽芬兰和拉布拉多

预计该省将有约 30 家私营零售店，但所有的网上销售都将通过省政府的酒品公司（Newfoundland & Labrador Liquor Corporation） 完成。

（RCI with Peter Armstrong/CBC）

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