网络安全：加拿大企业 2017 年花了$140亿

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加拿大统计局表示，加拿大的企业报告说，2017 年他们为网络安全总共支出了 140 亿加元，而且有超过五分之一的公司表示，受到过网络攻击

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调查还显示，去年大型企业成为网络攻击目标的机率是小企业的两倍多。

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(Elise Amendola/Associated Press)

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加拿大的企业表示，网络攻击的最常见动机是窃取金钱或勒索赎金，不到四分之一的网络攻击涉及窃取个人或财务信息。

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加拿大统计局的报告还说，去年只有10% 的企业向执法机构报告了自己公司出现的网络安全事件。

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上述调查数据是统计局在今年1月至4月期间收集的，样本规模约为12,600家企业，企业回复率为86 %。

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