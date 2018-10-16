Darryl Dyck/Canadian Press

悲伤！婴儿潮一代人再触大麻已不为快乐

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 16 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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10月17日是大麻在加拿大合法化的日子。那些半个多世纪前曾经抽大麻、听摇滚、喝啤酒、享受生活的一代人已经步入老年，现在虽然可以合法的抽大麻，但这些老年人吸食大麻已经不是为了享乐而是为了解除身体的病痛。

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往事不堪回首

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Chanss Lagaden/CBC

今年65岁的Len Boser说，他娱乐性吸食大麻从二十多岁时就已经开始；过去多年来吸食大麻是为了玩乐和快感，但从三年前开始，他已经从娱乐性大麻吸食者变成药用大麻使用者。

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Len Boser告诉加拿大广播公司记者说，他不再吸食大麻，而是服用没有什么味道的大麻油，靠大麻油中被称为CBD的大麻二酚来缓解他身体的痛苦。大麻油已经成了解除他身体病痛、无法入眠、焦虑和抑郁问题不可缺少的有效药物。

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关注老年人健康与吸食大麻关系问题的专家们指出，虽然同是抽大麻，但现在的大麻与半个多世纪前的大麻已经不可同日而语。

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不可同日而语

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酒精饮料和毒品问题咨询师Rand Teed / Olivia Stefanovich/CBC

酒精饮料和毒品问题咨询师Rand Teed指出，上世纪六十年代年轻人听摇滚、抽大麻时大麻中让人兴奋的THC（四氢大麻酚）的含量能有6%就不错了，但现在大麻中的THC含量在20%到30%之间。

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Rand Teed在接受加拿大广播公司采访时说，如果不加强公众教育、如果医生们没有大麻特性和使用方面的信息，则老年人很容易在不知情的情况下对大麻上瘾，在心里上和生理上对大麻产生依赖性。

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医学专家们指出，老年人一般已经由于身体的慢性病而在长期服用一些药物，在这种情况下如果再吸食大麻，大麻与他们每天服用的药物会发生什么样的交互作用是一个过去缺乏研究的问题，也是许多医生面临的新问题。

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为此，关注加拿大老年人健康问题的组织Canadian Coalition for Seniors’ Mental Health在加紧工作，争取在2018年年底之前推出能够帮助临床医生分析处理老年病人是否可以吸食大麻、和可以吸食多少大麻的问题。

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Robert F. Bukaty/Associated Press

治标不治本

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Rand Teed指出，虽然大麻中的一些成分能够帮助老年人减少中风的风险、缓解疼痛、缓解焦虑、缓解抑郁，但也会带来心跳过速、方向感混乱和摔倒风险增加的问题。

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Rand Teed说，老年人吸食大麻的另一个问题是，大麻带来的疼痛缓解和抑郁缓解只是暂时的短期效果，是治标不治本；已经有证据显示，在大麻药力过去后有焦虑症的人会感到更加焦虑。而为了保持大麻缓解生理和心理痛苦的效用，就需要不断增加大麻的摄入量，这让老年人容易成为严重依赖大麻的群体。

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Rand Teed的建议是，如果老年人向医生询问是否可以吸食大麻来缓解病痛，医生们应该谨慎小心；如果同意该老年病人开始使用大麻对付病痛，也应该遵循少量和缓慢的原则。

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RCI with Olivia Stefanovich · CBC News

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