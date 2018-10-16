大麻会让警方对驾车者验血的需要猛增

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专家们认为，大麻合法化和加拿大酒驾、毒驾法规的普遍实施，会让加拿大皇家骑警下属的国家法医化验室National Forensic Laboratory Services(NFLS)面临的血液和尿样化验要求猛增12倍。

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加拿大联邦议会今年夏天通过的C-46号法案，新添了三种毒驾刑事犯罪；这新增加的犯罪行为都需警方提供阳性验血证明，否则检察官无法在法院打赢官司。

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来自皇家骑警的估算是，到2021年-2022年财政年度，国家法医化验室每年收到的验血请求会从现在的一年550个猛增到6400个。

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这还不包括加拿大两个人口最多的省份安大略省和魁北克省，因为这两个省有自己的法医化验室。

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目前等待国家法医化验室验血结果的时间是130天。

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加拿大酒驾毒驾辩护律师协会认为，翻倍增加的验血要求会让皇家骑警下属的国家法医化验室忙不过来、从而进一步推迟法庭庭审的日程，这会严重影响司法公正。

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RCI with Catharine Tunney, Catherine Cullen · CBC News

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