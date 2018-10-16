美中贸易战让加拿大对华出口猛增

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在关税战让美国出口中国的许多产品变得昂贵的情况下，不少中国买家转向加拿大购买大豆、猪肉、牛肉、龙虾等农产品，甚至出现了加拿大能出口多少中国买家就要多少的情况。

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加拿大总理特鲁多表示，在与美国和墨西哥达成新版北美大陆三国自由贸易协议USMCA后，加拿大可以加大力度努力促进与中国的贸易。

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特鲁多特别指出，虽然新版北美大陆自由贸易协议在美国的坚持下添加了被称作是毒丸的条款，要求USMCA任何签约国在与非市场经济国家进行贸易谈判时必须通知另外两个签约国，但这并不影响加拿大与中国增加双边贸易。

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不过，特鲁多政府还是采取措施限制来自中国的钢铁和钢铁产品被倾销到加拿大市场，特别是被转口进入美国市场；担心惹恼正在与中国打贸易战的美国总统特朗普。

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RCI with The Canadian Press、CBC News

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