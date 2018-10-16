大麻合法化：新不伦瑞克省预计能创造 3 千个就业机会

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

新不伦瑞克省，加拿大的一个只有75万人口的小省，正在筹划建立自己的休闲大麻产业，并依靠这一新兴产业来推动经济。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新不伦瑞克省预测，大麻产业将给该省创造3000个就业机会

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

生产、零售与出口

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

10月17日，加拿大大麻合法化的当天，新不伦瑞克省将有 20 个大麻店开门，这将带来290个工作职位。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

比较之下，新不伦瑞克省人口/大麻店比例是魁北克省的10倍。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新不伦瑞克省大麻管理机构Cannabis NB预计，截至到2019年3月31日，该省的大麻销售额将达到4,500万加元。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，运营的前期开支也会很高，包括商店设备、员工培训、大麻进货等等。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当然，能创造最多就业机会的领域是生产大麻产品以及出口， 毕竟，新不伦瑞克省只有75万人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新不伦瑞克省的大麻公司企业已经在开始谈判出口协议。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with Nicolas Steinbach / Radio Canada）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada