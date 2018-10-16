篝火和大麻：加拿大公园说露营地可以吸大麻

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去加拿大国家公园露营的人，从明天（10月17日）开始，就可以在自己的行装中带上大麻了。

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加拿大公园管理局 – Parks Canada 这个星期确认，在国家公园的露营地，人们可以用大麻，全国各地所有国家公园都将在这个问题上采取一致政策。

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公园管理局的发言人玛丽-伊兰·布里森（Marie-Hélène Brisson） 在一封电子邮件中写道，虽然国家公园的露营地属于公共区域，但管理局把每个游客租住的露营处视为他们的临时住地，也就相当于私人住处，因此，露营地将允许人们吸食大麻。

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(Shane Fowler/CBC)

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在一些省份 – 不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省、安大略省和魁北克省，以及努纳武特地区和西北地区，还允许露营者们在远足的小径上吸食大麻。

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露营地的公共场所不行

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不过，加拿大国家公园将不允许人们在露营地内的公共区域用大麻，这包括露营地内的儿童游乐场、公共厨房、卫生间、停车场、加拿大公园内的道路、国家历史遗址、国家海洋保护区等等。

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公园发言人布里森还在邮件中写道，加拿大公园对大麻的政策将与对酒精的政策类似。

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她写道，和酒精一样，在某些需要确保公园运营，或确保所有游客的住宿体验不受干扰的情况下，加拿大公园时不时会在特定的露营地，或一年中的某个特定时间实施特定的大麻禁令。

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(Jonathan Hayward/Canadian Press)

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伤害风险增加

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加拿大公园管理局同时表示，在把大麻带入国家公园之前，露营者应该了解公园所在地的省级和市级政府有关大麻的的法规，而且，吸食大麻会增加人们在从事野外活动造成严重伤害或自己受伤的风险。

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布里森的邮件说，在加拿大的国家公园进行活动时，人们需要保持环保意识和清醒头脑，这是非常重要的，人们要预防事故或伤害。

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加拿大国内航班上可以带大麻

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本周三，10月17日，加拿大实施休闲用途大麻合法化，每个省和地区都在制定自己的有关法规，包括吸食大麻的法定年龄，可以购买大麻的场所，以及可以吸大麻的地方等。

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联邦政府已经宣布，加拿大人也将被允许在国内航班上携带多达30克的大麻。

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加拿大交通部告诉加拿大广播公司，人们可以用托运行李或随身行李携带大麻。

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飞机航班上禁止吸烟，但现在还没有禁止非吸烟形式用大麻的规定。

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当被问及有关政策时，加拿大交通部的回答是，要服从有关 “危险行为” 的规定。

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交通部的发言人玛丽-安妮克·科特 （Marie-Anyk Côté） 在一封电子邮件中写道：根据航空法（ Aeronautics Act, ），航班上不能容忍任何对乘客或机组人员带来风险的行为。

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另外，把大麻带到加拿大境外，仍然是非法的。

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加拿大邮局在准备邮递大麻

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与此同时，加拿大邮局 （Canada Post）正在准备应对即将增加大麻的包裹交付量，预计合法化后，通过邮局递送的大麻包裹将会大增。

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在取货时，加拿大邮局将要求看似过于年轻的提货人出具年龄证明。

加拿大邮局表示，他们一直在就大麻合法化问题培训员工。

加拿大邮局的发言人菲尔·勒格（Phil Legault）说，通过培训，我们要确保邮局的员工认真核对提取大麻包裹的人的年龄，保证大麻产品的安全递送。

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