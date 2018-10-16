希腊裔加拿大歌手乔治主席发行新专辑《希腊派对席卷中国》

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

二十年前，乔治.塞邦尼迪斯（George Sapounidis）学会了一首新疆民歌《大阪城的姑娘》。这位毕业于多伦多大学的统计学博士是希腊裔加拿大人，当时刚过四十岁，在加拿大统计局有一份稳定的工作。但是那位教他唱新疆民歌的中国姑娘却无意间在他的生活中打开了另一扇门。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

乔治主席新专辑中的歌曲之一《金色之夜》：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他变成了“乔治主席”，从此开始了一场独特的音乐文化之旅。本星期，他和乐队伙伴们推出新专辑《希腊派对席卷中国》，并将在渥太华国家艺术中心举行两场演唱会。这是他的第六张专辑。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在2008年北京奥运之前的那一届夏季奥运会是在希腊雅典开的。乔治当时最大的梦想就是在雅典奥运闭幕式上两个城市交接火炬时用希腊语和中文演唱。尽管这个梦想没有实现，但是他的创作和演唱一直走的是融合希腊文化和中国文化、民间音乐和流行音乐这条路。一开始是自弹自唱，后来有了自己的乐队。他现在有五名乐队伙伴，其中包括两名演奏琵琶和古筝的华人。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

发行新专辑是音乐生涯中的大事，但乔治也非常看重在中国的演出。过去二十年来，他多次去中国参加音乐节、文化节等活动。他在采访中尤其提到2014年由杭州剧院为他和乐队组织的十场巡回演出。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

乔治2012年已经从加拿大统计局提前退休，现在专职从事音乐创作和演唱。他和他的乐队本星期三和星期四（10月17-18日）晚8点半将在渥太华市的National Arts Centre举行推出新专辑的演唱会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

乔治主席介绍自己的新专辑《希腊派对席卷中国》：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

相关链接

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

《希腊派对席卷中国》及乔治主席乐队介绍

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada