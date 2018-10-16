加拿大著名变态强奸杀人犯贝尔纳多本周申请保释

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曾被当作性变态代名词的加拿大著名连续强奸杀人犯保罗.贝尔纳多（Paul Bernardo）转眼已在狱中度过25年，星期三（10月17日）将提出假释申请。

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过去二十五年中的大部分时间，贝尔纳多都是在保安最严密的重犯监狱里被单独监禁的。他的辩护律师表示，他在狱中表现良好，对自己的所作所为感到悔恨。这位律师认为，负责审批假释申请的委员会将根据他在狱中的表现和他是否会对公众构成威胁这两个标准来做出决定。

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贝尔纳多从80年代末期开始作案，直到1993年被捕。他承认强奸过14名女性，其中一些受害者被他录像。

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1991年6月和1992年4月，他在当时的妻子霍默尔卡（Karla Homolka）的帮助下绑架、虐待和杀害了两名分别是14岁和15岁的女孩。

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1990年12月，霍默尔卡把自己15岁的妹妹Tammy当作圣诞礼物送给丈夫，给她下药后供贝尔纳多性侵。Tammy因在昏迷中被呕吐物堵住呼吸道而死亡。

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霍默尔卡因与警方合作获轻判，在服刑12年后已于2005年出狱。

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（RCI with CP, Colin Perkel， CBC）

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