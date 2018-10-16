BC省夫妇买下萨斯喀彻温省巨型宅第

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一对来自BC省坎卢浦斯市的夫妇斥资55万加元，买下了一栋估价260万加元、位于萨斯喀彻温省中部乡村地区的豪宅。根据拍卖网站上的资料，这栋未完成的巨型宅第占地一百英亩，内有游泳池，桑拿房，放映厅，日光浴室，健身房和一个2700平方英尺的停车场。

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它在拍卖时标明的面积是12000平方英尺，但是据新主人勒博夫妇量过之后说，实际上它的面积超过两万平方英尺。

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这里离萨省第一大城市萨斯卡通150公里左右，附近的Kinistino人口不满一千。几年前，一个富有的乌克兰商人从当地人手里买下一块地，建起豪宅，准备在这里退休终老。但是他在入籍手续上遇到麻烦，最终放弃。而这块地原先的主人也去世了，房子因此被拍卖。

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正式拍卖上星期四（10月11日）在网上举行。勒博夫妇原本只是围观，但是当叫价在50万加元上下开始徘徊不前时，经商为生的他们断定这是一笔好买卖，决定出手。他们拥有一家伐木公司，几年前也曾在美国房价低谷时买过拉斯维加斯的房子。

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他们说，这里看似不方便，但实际上周围有好几个村子，所有你需要的东西都在10分钟车程以内。最让他们赞不绝口的是当地人的友善热情。

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他们首先要着手修缮，然后再考虑用这栋房子干什么。他们希望自己能住在里面，也许顺便开个老年公寓或是疗养院。

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（RCI with CBC News, Emily Klatt，Jason Warick, Chelsea Laskowski）

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