BC省政府要对炒房者征收空置税

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加拿大太平洋沿岸不列颠哥伦比亚省新民主党政府推出打击炒房者的房屋空置税法案，对那些在房价过高地区的空置或者是使用率极低的房产征税。

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新民主党政府的这一房产空置税法案需要其在议会的盟友绿党的支持才能获得通过。

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如果该法案在省议会获得通过，则居住在大温哥华地区、省会维多利亚市、 Abbotsford, Mission, Chilliwack, Kelowna, West Kelowna, Nanaimo 和 Lantzville的居民都会受到这一打击炒房行为法律的约束。

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那些房产用来自住或出租的房主每年填一次报表就可以免交房产空置税，否则房主在2018年要缴纳房屋估值0.5%的房产空置税。

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从2019年开始，不列颠哥伦比亚省居民的房产空置税维持在0.5%，在BC房地产热点地区拥有房产的加拿大其他省份的居民要缴纳1%的房产空置税，而外国人或者是50%的收入来自境外的卫星家庭 “satellite families”则要支付2%的房产空置税。

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BC省财政厅长Carole James表示，采取征收房产空置税的措施是为了打击房地产市场炒作行为、向市场释放更多的居住资源。

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Carole James强调说，超过99%的不列颠哥伦比亚省民众不需要支付房产空置税。

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