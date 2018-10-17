加拿大邮局工会星期一可能罢工

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加拿大邮局工会证实，已经向管理层递交了下个星期可能罢工的通知。

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代表5万名加拿大邮局雇员的工会说，如果劳资合同谈判在周末仍然无法达成协议，则工会方面可能会从星期一开始在加拿大各地区轮流罢工；但轮流罢工从哪个城市开始没有被透露。

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工会在这次邮局劳资谈判中要求改善工作保障、提高工作环境的健康和安全程度，停止强制性加班，等等。

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加拿大邮局工会会员在夏天的投票中以绝大多数票授权工会在必要时用罢工手段迫使管理层在劳资谈判中让步。

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加拿大邮局是加拿大包裹递送领域的龙头老大。在去年圣诞节购物季节期间每天的包裹递送量达到1百万件，这比2016年同期的包裹递送量增加了20%。

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RCI with Canadian Press、CBC News

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