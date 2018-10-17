大麻合法化让加拿大举国参加大麻试验

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加拿大医疗领域的专家认为，大麻合法化提供了有成百上千万人参加的检验大麻对人体健康好处和坏处的前所未有的机会。

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促进讨论和研究

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滑铁卢大学研究公共卫生保健问题的教授David Hammond认为，加拿大社会对大麻是否应该合法化一直有支持和反对的对立看法，大麻的合法化让加拿大社会不得不讨论过去没有机会公开讨论的有关大麻的许多问题。

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加拿大首席公共卫生官Dr. Theresa Tam认为，在全国范围内实现大麻合法化会让加拿大成为在研究大麻对人体健康的好处和坏处方面领先世界的国家。

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医疗领域专家认为，没有成年的青少年和怀孕女性容易成为大麻的受害者，此外老年人是加拿大人口中使用大麻增长最快的一个群体，所以对于这些人口群体的关注和研究是今后一段时间的重点。

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青少年

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虽然大麻合法化后加拿大绝大部分省和地区的年轻人18岁或19岁就可以合法购买和吸食大麻，但到目前为止医疗专家们的共识是，年轻人接触大麻的时间越晚越好，因为大脑的生长发育要到25岁才完全成型。

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多伦多成瘾与精神健康中心的神经药理专家Dr. Romina Mizrahi指出，虽然青少年偶尔在派对上抽口大麻不会让其成为瘾君子，但早期开始经常使用大麻等毒品一般会导致以后生活中的上瘾问题。特别是那些家里有精神分裂症或精神病病史的青少年，吸食大麻会诱发他们的精神分裂症或精神病。

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不过，对于大麻会缓解抑郁症和焦虑症还是会加剧这些病症目前还没有定论，需要进行更多的研究。

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孕妇和婴儿

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专家们担心怀孕女性吸食大麻会带来婴儿体重偏轻、出生后认知能力和学习能力较差的问题，类似于孕妇抽烟喝酒会给婴儿带来的负面影响。但对于大麻到底会如何会影响孕妇和胎儿健康的问题需要有进一步的医学研究。

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老年人

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老年人不但是加拿大增长最快的人口群体、而且也是吸食大麻人数增长最快的群体。老年人一般已经在服用多种药物以缓解和控制他们的慢性病，大麻是否可以代替他们服用的药物，如果不能代替、那么大麻与他们日常服用的药物会产生什么样的交叉作用，这些以65岁以上加拿大人为关注对象的医学研究会对加拿大老年人群体的健康和公费医疗系统具有重要的意义。

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加拿大卫生部还在密切关注大麻合法化是否会导致加拿大吸食大麻的人口明显增加。

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家庭医生Dr. Diane Kelsall 为加拿大医疗学报写的评论文章说，由于已知或未知的大麻对人体健康的负面影响，大麻合法化带来的成年人和年轻人吸食大麻人数的增加都应该视为是公共卫生保健系统的失败。

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RCI with Nicole Ireland · CBC News

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