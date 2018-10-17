Robert F. Bukaty/Associated Press

大麻合法化让加拿大举国参加大麻试验

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 17 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大医疗领域的专家认为，大麻合法化提供了有成百上千万人参加的检验大麻对人体健康好处和坏处的前所未有的机会。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

促进讨论和研究

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

Darryl Dyck/Canadian Press

滑铁卢大学研究公共卫生保健问题的教授David Hammond认为，加拿大社会对大麻是否应该合法化一直有支持和反对的对立看法，大麻的合法化让加拿大社会不得不讨论过去没有机会公开讨论的有关大麻的许多问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大首席公共卫生官Dr. Theresa Tam认为，在全国范围内实现大麻合法化会让加拿大成为在研究大麻对人体健康的好处和坏处方面领先世界的国家。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

医疗领域专家认为，没有成年的青少年和怀孕女性容易成为大麻的受害者，此外老年人是加拿大人口中使用大麻增长最快的一个群体，所以对于这些人口群体的关注和研究是今后一段时间的重点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

青少年

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

神经药理专家Dr. Romina Mizrahi / Craig Chivers/CBC

虽然大麻合法化后加拿大绝大部分省和地区的年轻人18岁或19岁就可以合法购买和吸食大麻，但到目前为止医疗专家们的共识是，年轻人接触大麻的时间越晚越好，因为大脑的生长发育要到25岁才完全成型。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

多伦多成瘾与精神健康中心的神经药理专家Dr. Romina Mizrahi指出，虽然青少年偶尔在派对上抽口大麻不会让其成为瘾君子，但早期开始经常使用大麻等毒品一般会导致以后生活中的上瘾问题。特别是那些家里有精神分裂症或精神病病史的青少年，吸食大麻会诱发他们的精神分裂症或精神病。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

不过，对于大麻会缓解抑郁症和焦虑症还是会加剧这些病症目前还没有定论，需要进行更多的研究。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

孕妇和婴儿

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

专家们担心怀孕女性吸食大麻会带来婴儿体重偏轻、出生后认知能力和学习能力较差的问题，类似于孕妇抽烟喝酒会给婴儿带来的负面影响。但对于大麻到底会如何会影响孕妇和胎儿健康的问题需要有进一步的医学研究。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

老年人

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

已经做祖母的 Carol Francey,是大麻使用者 / Chad Hipolito/Canadian Press

老年人不但是加拿大增长最快的人口群体、而且也是吸食大麻人数增长最快的群体。老年人一般已经在服用多种药物以缓解和控制他们的慢性病，大麻是否可以代替他们服用的药物，如果不能代替、那么大麻与他们日常服用的药物会产生什么样的交叉作用，这些以65岁以上加拿大人为关注对象的医学研究会对加拿大老年人群体的健康和公费医疗系统具有重要的意义。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大卫生部还在密切关注大麻合法化是否会导致加拿大吸食大麻的人口明显增加。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

家庭医生Dr. Diane Kelsall 为加拿大医疗学报写的评论文章说，由于已知或未知的大麻对人体健康的负面影响，大麻合法化带来的成年人和年轻人吸食大麻人数的增加都应该视为是公共卫生保健系统的失败。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with Nicole Ireland · CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Le Canada fume de toute part, mais « la fumée d’un joint peut brûler vos poumons au rythme de celle de 5 cigarettes! »

RCI | English

Government cannabis sales vs black market

RCI | Español

El futuro de los latinos-quebequenses según la Cámara de comercio latinoamericana en Quebec

العربية | RCI

الأمانة العامة للفرنكوفونية: ما دوافع اختيار موشيكيوابو بالإجماع؟