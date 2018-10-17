Photo : La Presse canadienne/Paul Daly

加拿大大麻合法化第一天：有人排队等候大麻店开门

作者 RCI | china@rcinet.ca
星期三 17 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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斯内加尔（Hugo Senécal）和斯通（Corey Stone）是加拿大蒙特利尔市的两位居民，10月17日一大早 6 点来钟，他俩带着折叠座椅，坐在蒙特利尔市中心位于 Ste-Catherine 街的合法大麻店外面，耐心地等着商店开门。

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(Graham Hughes/Canadian Press)

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想当蒙特利尔第一人

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其实，斯内加尔和斯通一直有医生的处方，在用医用大麻，不过，10月17日加拿大大麻合法化，他们希望自己是第一批买到合法大麻的人，成为今天历史的一部分。

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斯内加尔说，今天是历史性的一天，我想成为蒙特利尔的第一个购买合法大麻的人。

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的确，他和斯通分别排在第一和第二，所以还真有可能实现自己的 “梦想”。

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斯通表示，不管怎么说，我们会是首先进入店里的人，所以会成为首批购买合法大麻的人，这个机会可不能错过。

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希望社会改变态度

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斯内加尔补充说，在大麻合法化后，希望社会对吸大麻的人能更加宽容一些。

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他说，人们不应该把吸大麻的人看作是在生活中没有追求、整天坐在沙发上吃薯条的人。

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在蒙特利尔市的其他大麻店前，周三早上也有人等候商店开门，吸大麻者的表情大多是兴高采烈，是啊，从今天开始，他们就不必再担心警察，而是可以在光天化日之下放心地抽了。

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(Graham Hughes/Canadian Press)

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年轻人

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在魁北克市的合法大麻店外，今天早上8点左右，门外只有1个人在等候。

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他是18岁的尼科尔（Zachary Nicole），他说，自己吸过大麻，但他更愿意吸合法的大麻，这样更安全。

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他说，现在的大麻是由政府出售的，你不必担心，以前我从未想过会有这样的事情。

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与此同时，尼科尔表示，他对魁北克省新省长弗朗索瓦·勒格（François Legault）计划将魁省用大麻的法定年龄从18岁提高到21岁感到沮丧。

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他表示，这有什么意义呢？没有一个省份的年龄有这样高，而且，如果年轻人想吸大麻，完全可以通过朋友，或其他的方法找到大麻，提升年龄没啥用。

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尼科尔（Zachary Nicole）/ (Pascal Poinlane/CBC)

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魁北克省不准自己种大麻

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魁北克大麻协会（Société québécoise du cannabis，SQDC）在蒙特利尔市开设了 3 家大麻店，在全省开设了 11 家分店。

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另外，该协会也将在网上出售大麻。

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关于大麻，魁北克省的一些规定非常严厉。

尽管目前的法定年龄限制是18岁，但即将上任的CAQ 政府计划将法定年龄提高到 21 岁。

另外，魁北克省和马尼托巴省禁止人们在家种植大麻，其他省份和地区允许人们在家里种植最多 4 棵大麻。

收听

(RCI with  CBC， Lauren McCallum，Benjamin Shingler/RadioCanada)

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