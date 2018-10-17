缺货：加拿大两个城市的大麻店开不了门

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在加拿大萨斯喀彻温省的两个最大城市，持有政府许可证的大麻店在大麻合法化的第一天都开不了门。

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加拿大广播公司报道说，萨斯卡通市和里贾纳市有13家合法大麻店，但没有一家确认能够在合法日的当天开门。

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(Guy Quenneville/CBC Graphics)

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萨斯卡通市大麻店 The Pot Shack 的业主 Geoff Conn说，最重要的原因是我们的货太少了。

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他说，跟他有合同的供应商在“合法日”这个关键时刻都出现短缺，从而使他的商店不得不把开业日期推迟了两周。

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萨斯卡通市的另一个大麻店 Living Skies Cannabis 的老板 Cierra Sieben-Chuback 也表示，供货短缺导致她的商店不能开门。

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萨斯喀彻温省的大麻监管部门 SLGA 向大麻店主们发送了一封词汇严厉的电子邮件，提醒他们在缺货的情况下，不能转向黑市购货，并建议店主们要有耐心。

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