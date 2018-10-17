加拿大各省允许吸大麻的法定年龄

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今天，10月17日，是加拿大大麻合法化的第一天，持有政府许可证的大麻店纷纷开门，根据法律要求，对于看似年轻的顾客，大麻店将要求其出具年龄证明。

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加拿大对用大麻者有最低年龄限制，但各个省份的法定年龄不同。

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18岁 & 19 岁

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在 10 个省份和 3 个地区中，只有魁北克省和阿尔伯塔省的吸大麻法定年龄是 18岁，其他省份和地区都是 19岁。

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魁省将提升法定年龄

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不过，在大麻合法化的第二天，也就是 10 月18日，魁北克省的新当选政府 – CAQ 政府将就职上任，新任省长弗朗索瓦·勒格 François Legault 在竞选中承诺，要把魁省的法定年龄提高到 21 岁，而且他说一定会兑现这个承诺。

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最多拥有大麻量

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合法化后，加拿大人每人最多可以合法拥有 30 克大麻，但在魁北克省，人们在自己家里可以最多合法拥有 150 克大麻。

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哪些省份可以在家里种大麻

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另外一个不同点是，加拿大的10 省和 3 个地区中，只有魁北克省和马尼托巴省禁止人们在家里种植大麻，其他省份和地区则允许人们在家里种大麻，但每家最多能种植 4 棵。

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