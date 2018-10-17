关税战难关：加拿大政府对本国钢铝材工业的资助被指不够及时

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加拿大财政部长莫诺（Bill Morneau）星期二（10月16日）对一个议会委员会介绍了加拿大政府资助本国钢铝材企业度过加美关税战难关的情况。到目前为止有135家公司提出申请，其中50家已经获得关税减免。但委员会的反对党成员批评政府动作太慢，手续太繁琐。

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继美国对加拿大钢铝材征收高额关税之后，加拿大政府也自今年7月1日起对美国钢材产品征收25%的关税，对多种美国农产品、食品和日用品征收10%的关税。与此同时，政府宣布拨款20亿加元，帮助那些受到这场关税战影响的加拿大钢铝材公司渡过难关。

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反对党：有些公司已经火烧眉毛了

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委员会的新民主党议员和保守党议员说，政府的资助迟迟不到位，导致一些钢铝材公司陷入困境，不得不考虑裁员。而且申请手续太繁琐了，尤其是对那些平日“一个萝卜一个坑”的小公司来说。

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财长莫诺今年8月探访钢厂。(CP/Peter Power)

莫诺说，关税战是过去从未发生过的情况，政府并无先例可循。他也希望资助更快到位，但是不能不完成申请手续。

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申请一旦被批准，企业不仅能获得资助，而且在关税战开始之后和申请获批之前这段时间里所交的高额关税，加拿大政府将负责赔偿。

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企业获得1亿7千多万加元贷款

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除了联邦政府的20亿加元拨款外，加拿大出口发展局和商业开发银行也在为钢铝材企业提供贷款。莫诺说，到目前为止，商业开发银行已经批准向189家企业贷款1亿3100万加元，出口发展局已向24家客户贷款4400万加元。

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尽管加美墨自由贸易框架协议已经达成，但是美国对加拿大钢铝材实施的钢铝材关税并没有立刻取消。莫诺表示，两国代表正在就此进行谈判，但是目前不能公开谈判细节。

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（RCI with CP, Andy Blatchford, CBC News）

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