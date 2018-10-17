加拿大总理官邸再不修就完全没法住了：管理委员会报告

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负责管理渥太华地区官邸的加拿大国家首都委员会（NCC）提交报告，要求联邦政府拨款8300万加元，修缮总理官邸和总督府等老旧的建筑物。

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根据NCC去年对这些官邸所做的评估，渥太华市Sussex 24号的总理官邸和哈林顿湖畔的总理别墅状况最糟，需要“经常进行紧急维修”。其中总理官邸电路老化，很容易引起火灾，建筑原料中含有石棉，管道系统也经常出故障。报告认为，实际上这栋百年老宅已经到了推倒重建的时候了。

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哈林顿湖别墅的木结构已开始腐烂，门房宿舍因其“健康和安全风险”已经关闭数年。中国总理李克强来访时，特鲁多夫妇曾在这里招待过他。

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特鲁多当选后没有按惯例住进总理官邸，而是和妻子儿女借住在总督府内的一栋独立小楼里。但是一家人的一日三餐却还是由总理官邸的厨房做好送来，为此还引起过反对党的批评。

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NCC的评估显示，总督府（Rideau Hall）和反对党领袖官邸（Stornoway）的状况“良好”，位于加蒂诺公园内的众议院议长官邸“失修”。但是总督府的电路系统在未来几年中也将需要更换。

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除了要求8300万加元的一次性拨款外，NCC也要求政府把首都地区官邸的年度维修费用增加2560万加元。

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（RCI with CBC News, Catharine Tunney）

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