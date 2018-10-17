加拿大著名强奸杀人犯Paul Bernardo假释申请被拒绝

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虐杀两名少女、强奸14人的安大略省强奸杀人犯保罗.贝尔纳多的假释申请被拒绝。星期三（10月17日），两名死者的母亲，一名受害人先后在加拿大假释局的听证会上宣读了受害人影响陈述书。她们说，贝尔纳多应该永远被关在监狱里。

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贝尔纳多因绑架、强奸、一级谋杀和严重性侵罪名被判无期徒刑。但他现在服刑已满25年，有权利提出假释申请。

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他自八十年代末开始作案。在听证会上发言的受害者Jennifer说，1988年5月的一个晚上，她在回家路上被贝尔纳多拖入树丛强奸。这件事给她造成终生无法痊愈的毁灭性心理创伤。

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两名被害少女的母亲在听证会上讲述了女儿的惨死给她们带来的巨大痛苦。1991年6月5日，贝尔纳多和他当时的女友霍默尔卡（Karla Homolka）在他们居住的安省小城达尔胡西港绑架了14岁的莱斯丽.默海菲（Leslie Mahaffy）。她被多次强奸，死后尸体被肢解。三个星期后，贝尔纳多和霍默尔卡举行了婚礼。

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1992年4月，他们绑架了15岁的克莉丝汀.弗兰奇（Kristen French），监禁虐待她三天之后用电线勒死了她。

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但是第一个死在他们手里的是霍默尔卡15岁的妹妹塔米（Tammy）。1990年7月，霍默尔卡给她做了意大利面，掺进镇静剂让她吃下，贝尔纳多趁她神志不清时强奸了她。几个月后，霍默尔卡在家庭圣诞聚会时故伎重演，用动物麻醉剂让塔米失去知觉，供男友性侵。塔米被强奸后，在昏迷中因呕吐物堵住呼吸道死亡。

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贝尔纳多在听证会上说，他长期以来有焦虑及其他心理问题，犯罪是为了平息这些情绪。他在服刑期间参加的各种项目和咨询让他明白了自己的罪孽有多深重，现在他每次想起自己过去的行为都会悔恨哭泣。

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霍默尔卡被捕后自称被丈夫胁迫，并愿意向警方提供证据，因此仅被判12年有期徒刑。她出狱后改名换姓，另组家庭，有三个孩子。去年她在孩子就读的一所学校做义工时被认出，曾引起其他家长不安和愤怒。

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（RCI with CBC News）

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