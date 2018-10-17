(CP/Frank Gunn)

加拿大著名强奸杀人犯Paul Bernardo假释申请被拒绝

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 17 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

虐杀两名少女、强奸14人的安大略省强奸杀人犯保罗.贝尔纳多的假释申请被拒绝。星期三（10月17日），两名死者的母亲，一名受害人先后在加拿大假释局的听证会上宣读了受害人影响陈述书。她们说，贝尔纳多应该永远被关在监狱里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

贝尔纳多因绑架、强奸、一级谋杀和严重性侵罪名被判无期徒刑。但他现在服刑已满25年，有权利提出假释申请。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他自八十年代末开始作案。在听证会上发言的受害者Jennifer说，1988年5月的一个晚上，她在回家路上被贝尔纳多拖入树丛强奸。这件事给她造成终生无法痊愈的毁灭性心理创伤。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

14岁的Leslie Mahaffy（左）1991年6月被害。十个月后，15岁的 Kristen French被害。 (Radio-Canada)

两名被害少女的母亲在听证会上讲述了女儿的惨死给她们带来的巨大痛苦。1991年6月5日，贝尔纳多和他当时的女友霍默尔卡（Karla Homolka）在他们居住的安省小城达尔胡西港绑架了14岁的莱斯丽.默海菲（Leslie Mahaffy）。她被多次强奸，死后尸体被肢解。三个星期后，贝尔纳多和霍默尔卡举行了婚礼。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1992年4月，他们绑架了15岁的克莉丝汀.弗兰奇（Kristen French），监禁虐待她三天之后用电线勒死了她。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

但是第一个死在他们手里的是霍默尔卡15岁的妹妹塔米（Tammy）。1990年7月，霍默尔卡给她做了意大利面，掺进镇静剂让她吃下，贝尔纳多趁她神志不清时强奸了她。几个月后，霍默尔卡在家庭圣诞聚会时故伎重演，用动物麻醉剂让塔米失去知觉，供男友性侵。塔米被强奸后，在昏迷中因呕吐物堵住呼吸道死亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

当年的霍默尔卡。（CP/Frank Gunn）

贝尔纳多在听证会上说，他长期以来有焦虑及其他心理问题，犯罪是为了平息这些情绪。他在服刑期间参加的各种项目和咨询让他明白了自己的罪孽有多深重，现在他每次想起自己过去的行为都会悔恨哭泣。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

霍默尔卡被捕后自称被丈夫胁迫，并愿意向警方提供证据，因此仅被判12年有期徒刑。她出狱后改名换姓，另组家庭，有三个孩子。去年她在孩子就读的一所学校做义工时被认出，曾引起其他家长不安和愤怒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（RCI with CBC News）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
标签：
文章分类: 社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处
移民：财富还是偏见
加拿大120秒

分类检索

栏目

作者

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Catastrophes naturelles : comment le Québec et le Canada peuvent-ils être touchés?

RCI | English

Crucifix in Quebec's National Assembly debated again

RCI | Español

La noche antes de la legalización de la marihuana en Canadá

العربية | RCI

تونس الأولى عربياً في تجريم العنصرية: قراءة في القانون الجديد والتحديات