大麻合法化仅一个小时后，温尼伯警方开出第一张违规罚单

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星期三（10月17日）凌晨1点左右，温尼伯交警开出了第一张违反该省有关大麻规定的交通罚单，上面的说明是：“在高速公路上的机动车辆里使用大麻。”此时离大麻在加拿大正式合法化不过一个小时。

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CBC报道说，违规者被处以672加元的罚款。按照温尼伯所在的曼尼托巴省规定，这是在省级公园，公共场所和车内使用大麻的罚款数额。如果是向未满19岁的人提供大麻，或是在住宅内种植非药用大麻，罚款额将高达2542加元。

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温尼伯警方在推特上贴出这张罚单并提醒说，正如饮酒一样，吸食大麻是合法的，但也正如酒精一样，在你的车里吸食就是违法的。

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（RCI with CBC News）

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