反大麻团体在“加拿大黑暗的一天”组织宣传活动

加拿大一些关注大麻对健康影响的团体周三在温哥华联合举行宣传活动,并称大麻合法化是“加拿大的黑暗日子”。

这些团体包括“聪明的使用大麻” (Smart Approaches to Marijuana Canada)、“共同分享空气”(Air We Share)、以及“吸烟与健康空域行动”( Airspace Action on Smoking and Health)等。他们的成员星期三在温哥华美术馆前向民众宣传大麻的危害。

联盟的发言人帕梅拉·麦科尔(Pamela McColl)对前来采访的媒体说:“今天对加拿大来说是一个非常黑暗的日子。因为大麻公开销售会造成一系列不良后果, 包括驾车事故、对儿童的认知损害、更多的瘾君子、社会将付出更多的成本等等。这个清单将会很长”。

麦科尔说,她所在的团体成员希望政府加强监管,禁止在任何多单元住所和有儿童居住的地方吸食大麻。

该联盟周三宣布推出一个新网站:Potwatch.org, 人们可以通过这个网站了解有关大麻的法律及危害,投诉和举报违规行为。

而就在艺术馆广场对面,就有一个卖大麻和展示植物的临时摊位,记者也采访了他们。

卖大麻的人说,他个人在这出售大麻是对政府不允许私人经营大麻有意见,希望引起人们对大麻行业垄断的关注。

一位支持大麻合法化的买主表示,当他看到反大麻团体的宣传板上写着“大麻会杀死脑细胞”时,他感到愤怒。

购买大麻的人中有的还说为了庆祝合法化而特意休一天假。一位叫格雷厄姆的买主就说, 这意味着他不用再从他的朋友那里买大麻了。“我很高心可以合法地吸大麻了,安全地、公开地吸,不用再鬼鬼祟祟的了”。

反对大麻合法化联盟的发言人帕梅拉·麦科尔还表示,加拿大将令人上瘾的大麻合法化,将为大麻产业向全球扩张奠定基础。

曾在美国白宫担任国家药物管制政策办公室高级顾问的凯文·萨贝特(Kevin Sabet—)说,加拿大的大麻合法化太快了,会产生超出国界的影响。他将“大麻”与“烟草”进行了比较,并警告说,合法化将意味着那些只关心利润,对大众健康不感兴趣的大麻公司会迅速崛起。

