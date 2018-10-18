加拿大议会众议院（ THE CANADIAN PRESS/Patrick Doyle）

加拿大议会辩论电视直播已经41年了

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期四 18 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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41年前10月17日，对加拿大议会政治和全国电视观众来说，是一个值得纪念的日子。从那天起，议会开会和辩论的现场通过电视开始向全国直播。

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加拿大首都的议会大厦本来就是向所有人开放的， 人们可以进去旁听。在议会修会期间，游客们甚至可以进到众议院和参议院的会议厅参观。人们看到的众议院大厅表面上与初建时没有多大变化，但实际上从1977年开始，就安装了配套的电视转播设备，可以直播议会辩论的情况。

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当时是众议院领导人阿兰·麦凯芩（Allan MacEachen）提出的建议。 他认为，如果想让加拿大民众对议会感兴趣，最好能让他们看到那里发生的事情。于是他提出了在议会安装电视转播设备的提案，议会则在1977年1月批准了这一议案。

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根据当时的报道，在议会安装电视转播系统总共花费了500万加元，安装的效率很高， 等于只是专家们预计所需时间的一半。

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本来这项工作预计需要两年时间，但不到九个月就完成了。这个系统包括4台摄像机和设在二楼的控制室。在议会大厅外的录像室，可以有选择地把拍摄的视频用磁带录下来。这些工作总共需要30名工作人员。

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1977年10月17日，加拿大议会程序首次在电视上直播。

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首次报道议会电视直播的记者（CBC)

尽管当时的议会直播还不是全程的，只是根据议会辩论的内容、发言的重要程度、以及民众可能感兴趣的程度有选择的播出。但也对议会的工作程序带来了很大的变化，使加拿大人可以看到和了解议会的开会及辩论情况， 而这以前都是人们看不到的。

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电视直播给议会带来的变化之一是议员们要曝光在摄像头面前，他们要注重自己的形象。

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根据《多伦多星报》的说法，在电视转播的前一天，还能看到有国会议员在会议厅里戴着太阳镜。进步保守党领袖乔·克拉克办公室则发出一份备忘录，告诉他的国会议员停止这种做法，因为它看起来像“暴徒一样”。

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加拿大广播公司的记者约翰·沃伦在直播的第一天到议会做现场报道，他说， “有些人认为电视直播会大大改变议会的工作方式，使一些议员成为演员，会使议员辩论看上去更像电视剧。实际上并没有那么明显，这是因为四台摄像机并不引人注目，几乎都隐藏在窗帘后面”。

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沃伦报道说，“当然，电视直播也是有选择的，如精心选择议员的发言。而那些在议员席上打瞌睡，聊天，或缺席的则不会被展示”。

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反对党领袖克拉克（CBC)

在议会电视直播系统安装好的第二天，CBC向观众播出了反对党领袖乔·克拉克向总理提问，特鲁多总理回答的实况。

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反对党领袖克拉克穿着棕色西装和领带，他显然知道有镜头对着他，在提问时间一开始就站了起来。

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他说：“今天是电视直播众议院辩论的头一天，我想在观众之中就有大量的加拿大失业军人，由于政府的裁军政策，他们现在除了看电视之外没有别的事情可做。就是因为总理和自由党政府在预测经济增长和创造就业方面出现了严重错误， 现在有100多万加拿大人失业。总理现在是否会告诉众议院对此将有何种对策和具体计划？”

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自由党总理特鲁多（CBC)

坐在对面的执政的自由党总理皮埃尔·特鲁多（Pierre Trudeau）站起来回应。他穿着白色西装，不紧不慢地回答这个问题。

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“议长先生，政府正在解决高失业问题，我们也对此非常担忧，希望立即解决这个问题，明天我们将在新会期的第一天，在施政纲领中做到这一点，我的同事-财政部长将提出更具体的办法”。

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特鲁多在发言的最后还不忘发出讽刺的邀请。他说：“当然，我们也希望能很快听到反对党方面的意见，反对党总是能提出具有建设性的措施”。

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众议院电视直播开始后，加拿大广播公司也推出了新的电视报道栏目， 如《本周的议会》。 收视率统计显示，该栏目第一周有12.5万观众;而到第二年6月，观众人数则达到60万人。

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