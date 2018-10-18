魁北克省新政府上任，省移民部长 31岁

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在加拿大的法语省份魁北克省，“魁北克未来联盟” CAQ 新政府于星期四（10月18日）下午正式上任。

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新省长弗朗索瓦·勒格（François Legault）任命了其新内阁，其中一些内阁重职的任命颇为引人注目。

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金融界前高管负责经济

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财政和经济是所有政府的工作重点。

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弗朗索瓦·勒格挑选了 3 位在银行界和金融界拥有资深经历的议员，来掌管魁省的财政和经济事务。

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加拿大广播公司报道说，魁北克省的财政部长，由国家银行（ National Bank）的前高管埃里克·吉拉德（Éric Girard）来担任。

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埃里克·吉拉德（Éric Girard，左）/ (Jacques Boissinot/Canadian Press)

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选举前曾经在私募股权公司工作的皮埃尔·菲兹吉博（Pierre Fitzgibbon）出任魁北克省的经济部长。

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克里斯蒂安·杜贝 （Christian Dubé）曾经是魁北克省养老金（Quebec’s pension）计划的经理、魁北克省储蓄投资集团（The Caisse de dépôt et placement du Québec）的高级主管，他被任命为魁北克省财政委员会的主席。

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移民部长 31岁

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魁北克省移民部长的重任，落到了31岁议员 – 西蒙·乔林-巴雷特（Simon Jolin-Barrette）的肩上。

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乔林-巴雷特被认为是 CAQ 的一颗新星，他拥有公共管理硕士学位和法律学学位，在 27 岁时首次当选为省议员。

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现在，他将负责执行 CAQ 引起争议的移民改革计划。

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Simon Jolin-Barrette (CBC)

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省长勒格在竞选中明确提出，他希望把魁北克省每年接受的移民数量削减 20%，从目前的每年 5 万人减到 4万人，并要对新移民进行语言和价值观的测试。

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这一提案遭到了魁北克商界以及魁北克民间社会团体的反对。

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健康和教育

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负责健康和教育的部长，也是魁省新政府中引人注目的位置。

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在竞选活动期间，弗朗索瓦·勒格曾经抨击自由党政府的医疗改革方案，尽管CAQ会在医疗保健上有什么新举动还不清楚，但勒格曾提出过建立一个新的老年人住房网络的设想。

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蒙特利尔市公共卫生部门的前负责人丹尼尔·麦肯（Danielle McCann）出任魁省卫生部长。

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让-弗朗索瓦·罗贝吉（Jean-François Roberge）曾经是教师，在2014年进入政坛，当选为省议员，现在他是魁北克省的新教育部长。

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新省长弗朗索瓦·勒格曾经表示，要为4岁儿童创建免费的幼儿园

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部长男女比例一样

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另外一个亮点是，在魁北克省的 26名新部长中，男女比例完全一样，包括13名男部长和13名女部长。

魁北克省副省长Geneviève Guilbault (Alice Chiche/Radio-Canada)

魁北克省的副省长一职由日内耶娃·桂步特（Geneviève Guilbault）担任，她同时担任公共安全部长一职。

政坛新趋势

在魁北克省，政权一直在两大老牌政党 – 自由党和魁北克党（Parti Québécois）之间交接。

CAQ 当选，打破了这一传统趋势，代表着政界新力量的崛起。

(Chris Wattie/Reuters)

在10月1日的选举中，CAQ 赢得了魁北克省议会125个席位中的74个席位，而前任执政党 自由党只获得了29个席位，成为官方反对党。

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