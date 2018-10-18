加拿大大麻合法第一天，网购每分钟 100 个订单

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总部位于渥太华的 Shopify 公司表示，在加拿大大麻合法化的第一天，由 Shopify 的电子商务软件支持的大麻网店每分钟要处理100多个订单，这表明消费者对合法大麻的需求很高。

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该公司副总裁Loren Padelford 表示，在合法大麻网店上线 12个小时内，就有加拿大和世界各地的数百万人访问了这些网站。

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他说，这是一个非常大的数字。

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(Chris Wattie/REUTERS)

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加拿大实行大麻合法化后，由于实体店相对较少，预计大多数消费者将通过网上购买。

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目前加拿大各地的大麻店分布不均，如在纽芬兰和拉布拉多省有超过20家大麻实体店开业，但安大略省只能在网上购买，明年私人大麻零售商店才会开业。

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供不应求

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一些政府网店的需求很高，如阿尔伯塔省政府的网站 AlbertaCannabis.org，10月17日午夜后不久，就有客户在网上 “排队” 等候购货。

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Alberta Gaming、Liquor和Cannabis 委员会的发言人表示，尽管之前对网站进行了严格测试，但用户人数之多还是超过了预期。

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她说，网站上的一些大麻产品已经脱销。

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