并不奇怪：大麻合法第一天， 相关公司股票却下跌

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星期三是加拿大公开销售大麻第一天。大多数经营大麻的公司股票却不升反降。专家们分析，虽然以前只能作为药物使用的大麻现在可以用于休闲用途了，全国各地销售大麻的商店和网店也生意不错，但对这一行业投资的波动性还不会消失。

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加拿大最大的大麻产品公司之一Canopy Growth Corp.在多伦多证券交易所上市，星期三股指下跌超过4%，收盘时降到65.6加元。

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总部位于埃德蒙顿的奥罗拉大麻（Aurora Cannabis）更是一度下滑10％，然后反弹近三个百分点，收于13.55加元。

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总部位于安大略省利明顿市（Leamington）的Aphria公司也在周三开市后大跌，之后有所回升，以19.34加元收盘，下跌了4个百分点。

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曾一度被认为是世界上最具价值的大麻公司高翔特尔瑞（High-flying Tilray）公司，股值曾一度达到300美元。周三在纳斯达克市场也下跌超过10％，收盘时仅148.25美元。

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大多数小公司的股票也在周二和周三连续两天下跌。

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投资公司AltaCorp的分析师大卫·基德克尔（David Kideckel）认为，大麻公司股指在短期内下跌很正常。他说：“大麻公司的股票一直波动性很大，市场需要时间来证明哪些公司是赢家。这一市场在过去一年中迅速崛起，现在需要休整一下。

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另一位大麻市场通讯的的编辑克里斯·达马斯（Chris Damas）说：“从全世界范围看，大麻市场每年约500亿美元，市场的一些简单变化不会对整个市场有太大影响。医用疗大麻对加拿大来说是一个成​​功的项目，具有出口潜力。但不太会影响股市价格”。

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