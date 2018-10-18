加拿大前总理马尔罗尼加入美国一大麻公司的董事会

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加拿大前总理布莱恩·马尔罗尼（Brian Mulroney）加入了美国一个大麻公司的董事会。

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Acreage Holdings 是美国最大的大麻公司之一，总部位于纽约，该公司表示，马尔罗尼将于11月正式成为公司董事会的成员，届时该公司将在加拿大证券交易所上市。

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(Justin Tang/Canadian Press)

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马尔罗尼在1984年至1993年期间出任加拿大总理，除了马尔罗尼外，该美国大麻公司还有其他几位美国前著名政客，包括美国前众议院议长约翰·博纳（John Boehner）和前马萨诸塞州州长威尔·韦尔德（William Weld）。

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Acreage Holdings 公司在加拿大大麻合法化的当天宣布了这个消息。

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马尔罗尼的女儿Caroline Mulroney是安大略省的司法部长，一直在监管该省大麻的合法化。

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