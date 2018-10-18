本月人物：无意中记录BC省乡村生活的加拿大华人摄影师

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CBC播客节目《不为人知的加拿大生活》每个月都会介绍一个加拿大人。他们多半不是富豪、明星或精英，生平不见于史书，但是却给加拿大社会留下了自己的印记。这个月，该节目为听众选择的人物是早期华人摄影师周东海（Chow Dong Hoy）。

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周东海1883年7月出生在广东开平，是一个贫寒之家的长子。开平是著名的侨乡，家里的男孩子飘洋过海做华工和今天的农村青年进城打工一样普遍。十九岁那年（1902），他父亲借了一笔钱把他送到加拿大。那笔钱相当于当时的300加元，大部分都用来交了人头税。

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辛勤谋生

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他先是在温哥华打工，然后北上淘金。和许多同伴一样，他并没有找到金子。为了谋生，他当过佣人，洗过盘子，卖过皮毛，修过铁路。他应该是个心灵手巧、学新手艺很快的人。因为在他成为摄影师之前的众多职业里还包括厨师和理发师。他甚至还学会了修理钟表。

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他靠着这“十八般武艺”攒下了钱，在27岁那一年回乡娶亲。婚后他独自回到加拿大，几年以后才把妻子从老家接来。他们在BC省内陆小城克内尔（Quesnel）定居，渐渐变成一个有十二个孩子的大家庭。为了养家，周东海开了一家杂货店，后来又开了一家照相馆。

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拍摄众生相

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周家的照相馆应该很受欢迎，收费可能也不贵。当时照相还是一件奢侈的事，但是周东海却拍下了许多普通人的照片。他的顾客不仅有华人，还有当地的原住民和白人。每个人都穿着自己最体面的衣服，但你还是能看到磨损的袖口，粗糙的手和脸上的疲惫。由于当时照相馆的顾客多半是有钱人，这些普通工人、拓荒者或猎人的照片无意中填补了一个空缺，成为BC 省内陆乡村地区上世纪初社会生活的宝贵记录。

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周东海的另一个不凡之处是，在摄影师普遍把原住民当成人类学标本的年代里，他却对他们一视同仁，并无猎奇之心，为他们拍下的照片富于人情味。这也许是因为，他本来就是一个温厚的人。一个邻居说，他周济过许多人。有人赊了账还不出来，他往往一笑了之。周家人诚实，勤劳而善良，是当地社区的顶梁柱。

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独创“明信片照片”

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不过他最体贴的发明是“明信片照片”。他本人离家多年后才回去探亲，结婚后与妻子也曾分离七年之久，深知思念之苦。他把冲印出来的照片和一张明信片粘在一起，以便让那些寄照片回家的华工可以在背面写上几句话。这些照片曾给大洋彼岸的无数家庭带去慰籍，或许也曾为它们的主人觅得新娘。

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周东海活到高寿，在1973年去世。他留下的一千多张底片放在儿子家的地下室里很多年，后来被捐给了克内尔市立博物馆，也没有引起注意。直到1995年才有人在故纸堆里发现了它们，意识到它们的价值。

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这些照片经整理后在世界各地展出，还被编辑成册。2004年，加拿大邮政局发行杰出摄影师纪念邮票时，周东海拍摄的一张“中国男子”入选。

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（RCI with CBC, Secret Life of Canada）

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