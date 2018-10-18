加强动物保护：加拿大政府提交法案，修改刑法中有关虐待动物和兽交的条款

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加拿大司法部长威尔森-雷布尔德（Jody Wilson-Raybould）星期四（10月18日）向众议院提交C-84法案，建议修改加拿大刑法中关于残忍对待动物和兽交的条款。这些修改是应加拿大最高法院的要求而做出的。

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威尔森-雷布尔德在新闻发布会上表示，这项法案的目的是保护儿童和动物免受残忍行为的伤害，同时避免对合法的育种、兽医、农业和打猎活动造成影响。

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C-84法案修改了刑法中有关条款的用词，以便明确禁止人和动物之间的性接触。另外，该法案也扩大了对动物的保护，禁止驱使动物打斗和与此有关的活动。

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2016年，加拿大最高法院在对一起涉及幼女和宠物狗的性侵案做出判决时，要求联邦政府修改刑法中有关有关兽交的条款。

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（RCI with CBC News, Kathleen Harris）

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