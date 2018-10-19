周末网络广播（2018年10月19-21日）

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本周报道精选

大麻合法化：可这几个问题还没答案（方华）

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加拿大广播公司英语电视台举办的有联邦政府负责边境安全和减少帮派犯罪问题的部长Bill Blair参加的公民大厅提问会显示，在10月17日大麻合法化之前的最后一个周末，加拿大人对有关大麻的一些重要问题仍然没有找到答案。

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加拿大大麻合法化第一天：有人排队等候大麻店开门（赵黎）

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斯内加尔（Hugo Senécal）和斯通（Corey Stone）是加拿大蒙特利尔市的两位居民，10月17日一大早 6 点来钟，他俩带着折叠座椅，坐在蒙特利尔市中心位于 Ste-Catherine 街的合法大麻店外面，耐心地等着商店开门。其实，斯内加尔和斯通一直有医生的处方，在用医用大麻，不过，10月17日加拿大大麻合法化，他们希望自己是第一批买到合法大麻的人，成为今天历史的一部分。

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Buzzfeed开办读书俱乐部为哪般？新媒体又来抢传统媒体地盘（沈二）

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Buzzfeed一直以不按常理出牌闻名，这一次 Buzzfeed又来开办读书俱乐部了。每个月为你介绍一本新书。除了增加用户粘度， Buzzfeed 对每一次项目选择实际上都是有数据支持的。是否是传统媒体的领地不再考虑之内，况且其形式也不是重复老媒体的做法。

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在题材和内容上无所谓新旧之分，区别是在于新形式、新角度和更重要的是新的人。

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悲伤！婴儿潮一代人再触大麻已不为快乐（方华）

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10月17日是大麻在加拿大合法化的日子。那些半个多世纪前曾经抽大麻、听摇滚、喝啤酒、享受生活的一代人已经步入老年，现在虽然可以合法的抽大麻，但这些老年人吸食大麻已经不是为了享乐而是为了解除身体的病痛。关注老年人健康与吸食大麻关系问题的专家们指出，虽然同是抽大麻，但现在的大麻与半个多世纪前的大麻已经不可同日而语。

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篝火和大麻：加拿大公园说露营地可以吸大麻（赵黎）

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去加拿大国家公园露营的人，从10月17日开始，就可以在自己的行装中带上大麻了。加拿大公园管理局 – Parks Canada 这个星期确认，在国家公园的露营地，人们可以用大麻，全国各地所有国家公园都将在这个问题上采取一致政策。虽然国家公园的露营地属于公共区域，但管理局把每个游客租住的露营处视为他们的临时住地，也就相当于私人住处，因此，露营地将允许人们吸食大麻。

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