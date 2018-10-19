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自由党政府正加快赦免以前因吸大麻被判罪的人

作者 亚明 | china@rcinet.ca
星期五 19 十月, 2018 , 暂无评论 ↓

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自由党政府宣布将加快清除以前因大麻而被判罪者的犯罪记录。

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根据2014年的一项研究资料，加拿大总共有50万多万人的犯罪记录与大麻有关。为所有这些人清除犯罪记录将会使加拿大假释委员会非常忙碌。

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虽然自特鲁多宣布要实行大麻合法化以来，每年因持有大麻而被判罪的人数一直在下降。2016年仍有约5.5万加拿大人因大麻而被捕。即使考虑到其中很多人并未被判罪，需要洗清罪名的人仍然不少。

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(Mark Blinch/Reuters)

按照通常的程序， 申请取消犯罪记录需要缴纳631加元的手续费，而所需的时间则根据罪行轻重需等待510年。 但这次政府已经承诺会免费为那些大麻犯罪者撤销犯罪记录，并加快清除程序。

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“赦免大麻犯罪者” 是一家为因大麻获罪者提供解决方案的非营利组织，其主管阿克瓦斯·本巴赫（Akwasi Owusu-Bempah）表示：“加拿大正在做一些具有历史意义的事情。政府正在认识到因大麻将人们定为刑事犯所造成的伤害。这真是太棒了”。

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联邦政府公共安全部长拉尔夫·古德尔（Ralph Goodale）说，赦免将为那些仅仅由于抽大麻而背上罪名的人“减轻负担和耻辱”，并有助于他们在就业、教育、住房或申请志愿者工作时打破以前遇到的障碍。

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渥太华著名刑事辩护律师迈克尔·斯普拉特（Michael Spratt）表示，政府承诺赦免那些因大麻犯罪者是“朝着正确方向迈出的一步”，但缺乏切实的时间表是个问题，因为“犯罪记录随时可能给人带来破坏性伤害”。

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美国海关和边境保护局周三已明确表示：美国认可外国人在所在国家的犯罪记录，但不认可外国的赦免。

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美国海关边防局副局长理查德·罗伯茨（Richard Roberts）在布法罗的声明中说，根据美国边境法，美国对加拿大的赦免或“特赦”是不会承认的。他说：“虽然加拿大的法律已经改变，但我们的法律没有改变，我们会正常执法”。

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