专家：今年流感疫苗会比较有效

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又到了一年一度的流感疫苗注射季节。虽然有些年份的流感疫苗有效性较低，但专家们认为今年的流感疫苗的有效性应该不错。

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去年疫苗差劲

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研究显示，去年流感疫苗对B型流感的预防有效性为55%，但对当年最流行的A型流感在20岁到64岁人口群体的预防能力只有10%。

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去年加拿大有302人死于流感、其中有9名儿童。

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每年流感疫苗应该针对哪种病毒是根据世界各地流感专家提供的监查数据、每年两次在由世界卫生组织主持的咨询会上由专家们讨论后给出哪几种流感病毒应该被包括进流感疫苗的建议。

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不过，每个国家可以根据自己的情况做出流感疫苗针对哪种流感病毒的最后决定。

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今年会不一样

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专家们之所以认为今年北美大陆的流感疫苗会比较有效，是因为位于美国亚特兰大的疾病控制中心Centers for Disease Control对A型流感病毒(H3N2)样本和B型Victoria流感病毒样本进行了更新，使其与最新流行的流感病毒系列更加匹配。

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今年加拿大流感疫苗针对的是两种A型流感H1N1和H3N2病毒，两种B型流感B/Victoria和B/Yamagata病毒。

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虽然先于加拿大半年进入流感季节的澳大利亚的统计数字显示今年的流感似乎不那么严重，但专家们仍然建议加拿大人积极接受流感疫苗注射，特别是以下几类人口群体。

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高危群体

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怀孕女性、有慢性病的人、住在老年看护中心和常年疾病护理中心的老弱病残者、5岁以下的儿童、65岁以上的人口群体、土著人群体。

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加拿大卫生部批准两岁以上的儿童使用鼻腔喷雾式流感疫苗，以解决一些儿童惧怕打针的问题。

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RCI with CBC News

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