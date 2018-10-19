商界人士呛声加拿大外长自大误事

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加拿大钢铁制品公司Zekelman Industries的老板Barry Zekelman在加拿大联邦议会国际贸易小组委员会作证时抨击加拿大外长Chrystia Freeland自我膨胀的表现，让加拿大在与美国的自由贸易谈判中败北。

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Barry Zekelman呛声负责与美国贸易谈判的加拿大外长Chrystia Freeland自以为是，不但让谈判久拖不决、而且丢了西瓜捡了芝麻，让加拿大最后签署了新版北美大陆三国自由贸易协议、却继续受美国对加拿大钢铁和铝材的高额关税惩罚。

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Barry Zekelman说他与美国总统特朗普一起吃过饭、与美国首席贸易谈判代表Robert Lighthizer进行过面谈，他被告知说，只要加拿大接受钢材和铝材进入美国市场的限额制度，美国方面立刻就可以取消对加拿大进入美国市场的钢材和铝材的惩罚性关税。

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加拿大自由党政府的两位不愿透露姓名的高级官员告诉加拿大广播公司说，加拿大政府已经明确告知特朗普政府，加拿大不会接受钢铁和铝材出口美国的限额制度。

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RCI with Katie Simpson · CBC News

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